Як російські ЦСКА та "Краснодар" зганьбилися в Лізі Європи, пропустивши по 5 голів: відео

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Як російські ЦСКА та "Краснодар" зганьбилися в Лізі Європи, пропустивши по 5 голів: відео

Обидва російські клуби не надто вдало розпочали свій виступ у Лізі Європи. Що "Краснодар", що ЦСКА програло. пропустивши по п'ять голів від суперників.

Першим свій матч зіграв "Краснодар", Команда грала на виїзді проти швейцарського "Базеля". У першому таймі росіяни пропустили лише двічі. Натомість у другому таймі у їх ворота влетіло ще три голи. Один з них – автогол Вілени.

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Відеоогляд матчу Базель – Краснодар

Щодо ЦСКА, то команда забила гол у першому таймі. А п'ять голів пропустила вже у другому. Хет-трик оформив Кешерю. При чому російський клуб тричі пропустив за чотири хвилини – між 48-ю та 52-ю хвилинами.

Відеоогляд матчу Лудогорець – ЦСКА

 

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Новини Спорту
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