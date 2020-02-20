Як шанси в Берінчика захистити чемпіонський титул в бою 22 лютого

22 лютого в броварському ТРЦ "Термінал" відбудеться бій Берінчик – Сармієнто. Для Дениса це буде вже його четвертий захист титулу Міжнародного чемпіона WBO.

Суперником Дениса стане аргентинець, який раніше не проводив поєдинки за межами батьківщини. Латиноамериканець молодше Берінчика, йому 26 років (Денису – 31 рік). Але при цьому Ектор встиг провести більше боїв – 22. На його рахунку одна поразка та 14 перемог нокаутом. Українець, нагадаємо, провів в профі 12 поєдинків, всі виграв (7 раз достроково).

Проте, не дивлячись на це, головним претендентом на перемогу вважається Денис. Аналітики Parimatch оцінюють його шанси у досить високі 85%. Про Сармієнто відомо не так багато, і поки що ніщо не говорить про те, що він суперник вищого рівня ніж ті, з якими Берінчик зустрічався раніше.

До слова: Денис Берінчик – Ектор Сармієнто: прогноз букмекерів на титульний бій

Незадовго до поєдинку, під час відкритого тренування Дениса стало відомо, що боксер вирішив змінити тренера. Замість Станіслава Григорук тепер він працює з Єгором Голубом. Цікаво, що новий тренер Берінчика на два роки молодший за свого підопічного. Втім, Дениса це не турбує: "Ми були в збірній разом, ми дотримуємося однієї стратегії, ми обидва Тельці. Ми знаємо, над чим працюємо", – сказав він.