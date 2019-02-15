Скандальний екс-футболіст збірної Росії Мамаєв зіграв матч за тюремні команди: відео

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Павло Мамаєв зіграв у футбол у в'язниці
Павло Мамаєв зіграв у футбол у в'язниці

У четвер, 14 лютого, в СІЗО "Бутирка" в Москві проходив футбольний матч за участю екс-футболіста збірної Росії Павла Мамаєва, якого звинувачують в хуліганстві і бійках.

Зустріч завершилася з рахунком 8:7 на користь "жовтих". Павло відіграв по тайму за кожну з команд, за "жовтих" забив три м'ячі, в складі "зелених" – чотири.

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Зустріч проходила в рамках прогулянки. Так як її час обмежений однією годиною, то підслідні зіграли два тайми по 20 хвилин. У матчі взяли участь однокамерники Мамаєва, формат 6 на 6.

Павло Мамаєв разом з футболістом "Зеніту" Олександром Кокоріним знаходиться під вартою за звинуваченням у хуліганстві. Кокорін участь в матчі не брав через травму коліна і умов контракту, який забороняє йому грати в "несертифікованих умовах".

Дивіться відео матчу за участі Павла Мамаєва у в'язниці


У чому підозрюють Мамаєва та Кокоріна

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Теги: Футбол Новини Росії Спорт
Джерело: 24 Канал
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