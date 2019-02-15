Скандальний екс-футболіст збірної Росії Мамаєв зіграв матч за тюремні команди: відео

У четвер, 14 лютого, в СІЗО "Бутирка" в Москві проходив футбольний матч за участю екс-футболіста збірної Росії Павла Мамаєва, якого звинувачують в хуліганстві і бійках.

Зустріч завершилася з рахунком 8:7 на користь "жовтих". Павло відіграв по тайму за кожну з команд, за "жовтих" забив три м'ячі, в складі "зелених" – чотири.

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Зустріч проходила в рамках прогулянки. Так як її час обмежений однією годиною, то підслідні зіграли два тайми по 20 хвилин. У матчі взяли участь однокамерники Мамаєва, формат 6 на 6.

Павло Мамаєв разом з футболістом "Зеніту" Олександром Кокоріним знаходиться під вартою за звинуваченням у хуліганстві. Кокорін участь в матчі не брав через травму коліна і умов контракту, який забороняє йому грати в "несертифікованих умовах".

Дивіться відео матчу за участі Павла Мамаєва у в'язниці



У чому підозрюють Мамаєва та Кокоріна

7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.

Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.

10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.

Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували. Останній раз – до 8 квітня.

Їм загрожує до двох років позбавлення волі.

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