Як спортсмену, мені смішно: Кличко вказав, що не так з допінг-тестом Порошенка і Зеленського

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Getty Images

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Володимир Кличко розкритикував здачу аналізів кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Мовляв, результати допінг-тесту можуть бути готовими не раніше, ніж за 48 годин. А не як у політика та шоумена – за кілька годин.

У своєму відеозверненні Кличко називає всю епопею зі здачею аналізів смішною, недвозначно висловлюючи сумнів у достовірності отриманих результатів. 

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"Я, як спортсмен, який пройшов 30-річний шлях і здав сотні таких аналізів, знаю, що після здачі аналізів крові чи уріни протягом кількох годин не можна це викласти у соцмережі і показати "Я – чистий!" Це не реально зробити. На це треба витратити хоча б 48 годин", – зазначив боксер. 

Він закликав кандидатів не обманювати своїх виборців і не робити допінг-тести "кустарним методом". Тож запропонував покрити всі витрати на нову здачу аналізів, яка, наголосив, буде професійною. 

Зазначимо, що заклик від Кличка здати аналізи у WADA з'явився ще 5 квітня, проте відтоді на нього ні Порошенко, ні Зеленський не відреагували.

Що таке WADA?
Незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті. Заснована у 1999 році. Штаб-квартира WADA розміщується в Монреалі (Канада), чинний президент WADA – Джон Фейхі. 

У 2014 році під егідою ВАДА було проведено 283 тисяч проб на допінг у спортсменів. Проби проводили спортивні федерації та національні антидопінгові організації в 32 лабораторіях всього світу. 

Як здавав аналізи Петро Порошенко – читайте і дивіться тут

Як здавав аналізи Володимир Зеленський – читайте і дивіться тут.

Ні у Порошенка, ні у Зеленського не виявили вмісту психоактивних речовин або алкоголю у крові.

Або от коротке відео про це від 24 каналу

 

Наскільки довго психотропні речовини затримуються в організмі людини, дивіться інфографіку:

blog_ava
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Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Спорт Бокс Володимир Кличко Новини політики Новини Спорту Дебати Зеленського з Порошенком Володимир Зеленський Петро Порошенко
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