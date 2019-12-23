Як Світоліна готується підкорювати новий тенісний сезон – відео з тренування
Українська тенісистка Еліна Світоліна активно готується до нового сезону. Зараз спортсменка тренується в Дубаї.
Новий сезон українки розпочнеться 6-го січня турніром в Брісбені. Очікується, що українка візьме у ньому участь.
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Світоліна займається в Дубаї, а ролик підписала "По понеділках ми тренуємо форхенди".
Нагадаємо, що п’ятеро українок виступлять в основній сітці Australian Open-2020, який відбудеться в Мельбурні в період від 20 січня до 2 лютого.
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