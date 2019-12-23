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Як Світоліна готується підкорювати новий тенісний сезон – відео з тренування

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Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна активно готується до нового сезону. Зараз спортсменка тренується в Дубаї.

Новий сезон українки розпочнеться 6-го січня турніром в Брісбені. Очікується, що українка візьме у ньому участь.

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Світоліна займається в Дубаї, а ролик підписала "По понеділках ми тренуємо форхенди".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On Monday we only hit forehands ? #pbitennisdubai #madinatjumeirah

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Нагадаємо, що п’ятеро українок виступлять в основній сітці Australian Open-2020, який відбудеться в Мельбурні в період від 20 січня до 2 лютого.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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