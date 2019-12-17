Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео

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Еліна Світоліна

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram показала, як готується до старту нового сезону.

Українка опублікувала відео зі свого тренування в залі. Світоліна проводить підготовчі збори в Дубаї.

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Еліна тренується разом з британським наставником Ендрю Беттлсом і новим членом своєї команди – екстенісистом Маркосом Багдатісом.

"Якщо ви не виставляєте пост після роботи в залі, ви взагалі тренувалися?" – написала українка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If you don’t post after gym session , did you even worked out ?! ‍♀️ @whgym

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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