Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram показала, як готується до старту нового сезону.

Українка опублікувала відео зі свого тренування в залі. Світоліна проводить підготовчі збори в Дубаї.

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Еліна тренується разом з британським наставником Ендрю Беттлсом і новим членом своєї команди – екстенісистом Маркосом Багдатісом.

"Якщо ви не виставляєте пост після роботи в залі, ви взагалі тренувалися?" – написала українка.