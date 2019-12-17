Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна на своїй сторінці в Instagram показала, як готується до старту нового сезону.
Українка опублікувала відео зі свого тренування в залі. Світоліна проводить підготовчі збори в Дубаї.
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Еліна тренується разом з британським наставником Ендрю Беттлсом і новим членом своєї команди – екстенісистом Маркосом Багдатісом.
"Якщо ви не виставляєте пост після роботи в залі, ви взагалі тренувалися?" – написала українка.
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