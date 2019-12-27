Як Тайсон допомагає бразильським біднякам у відпустці: фото

31-річний бразильський півзахисник "Шахтаря" Тайсон у відпустці займається благодійністю, допомагаючи нужденним бразильським сім'ям.

Нагадаємо, що Тайсон відправився додому на час зимового міжсезоння. Зараз українські клуби пішли у відпустку. "Шахтар" повернеться до роботи після свят в січні.

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Ніколи не забувайте дякувати Богові за ваші досягнення. Подякуйте за їжу на столі, за здоров'я, за здатність мріяти. Там, де я народився, у багатьох немає нічого. З тих пір як я пішов, нічого не змінилося. Вони борються за виживання. Кожен раз, коли я можу, я буду їм допомагати. Адже колись я був таким же, а тепер є для них прикладом,

– написав Тайсон в Instagram.

Нагадаємо, наприкінці 2019 року навколо Тайсона та "Шахтаря" виникло чимало скандалів. Спочатку гравець отримав червону картку у матчі проти "Динамо" . Він показав непристойний жест вболівальникам та вибив м'яч на трибуни. Сам матч переривали через расистські вигуки з трибун в бік футболіста, він зі сльозами на очах покидав поле. Букмекери навіть почали приймати ставки, чи покине Тайсон "Шахтар" через расистський скандал.