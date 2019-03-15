Як тренувався і йшов до перемоги чемпіон світу з біатлону Підручний: ексклюзив від 24 каналу

Дмитро Підручний – український спортсмен та майстер спорту здобув історичну перемогу. Саме він виборов перше чоловіче золото на чемпіонаті світу з біатлону. Журналісти 24 каналу завітали до родини чемпіона та дізналися де відбувалися перші тренування спортсмена.

Перемога Дмитра Підручного

На змаганнях з у шведському Естерсунді майстер спорту Дмитро Підручний здобув золото, обігнавши найсильніших спортсменів світу. Це перша перемога України за часи незалежності.

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Наш спортсмен стартував із 17 секундним відставанням, але попри все здобув перемогу. Він подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.



Дмитро Підручний фінішував з найкращим результатом

Родина чемпіона світу

У рідному Тернополі з нетерпінням чекають чемпіона найрідніші люди. Його дружина Ольга теж спортсменка. Вона розповіла, що завжди вірила в перемогу чоловіка.

Коли він до мене подзвонив після перемоги, то одразу запитав, чи можу я в це повірити. Так, я в нього вірила, а от він – ні,

– згадала дружина чемпіона Ольга.

Ольга та Дмитро виховують маленьку доньку Ірину. Вона теж з нетерпінням чекає на повернення тата. Проте це станеться не раніше Великодніх свят. Адже Дмитро продовжує виступати на змаганнях.



Донька Дмитра Підручного Ірина //Фото з Facebook-сторінки Ольги Підручної

Крім того, донька Іра сказала, що вони з мамою дивилися виступ Дмитра, і чекають від нього ще не одну медаль.

Перші тренування спортсмена

Спортивні здібності Дмитро отримав у спадок від батьків. Саме вони – майстри спорту з лижних перегонів – привели свого сина до тренера Олега Бунта. Перші тренування спортсмена відбувалося у старенькому будинку в селі.



Приміщення, у якому тренувався Дмитро

Тренер Дмитра Олег Бунт зазначив, що разом з ним тренувалися спортсмени, які були чимось сильніші за нього. Проте Підручний завжди з розумом підходив до всього, що робить. Тож, йому не потрібно було багато пояснювати.

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