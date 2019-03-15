Як тренувався і йшов до перемоги чемпіон світу з біатлону Підручний: ексклюзив від 24 каналу

102 Читать новость на русском
Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний
Чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний / radiosvoboda.org

Дмитро Підручний – український спортсмен та майстер спорту здобув історичну перемогу. Саме він виборов перше чоловіче золото на чемпіонаті світу з біатлону. Журналісти 24 каналу завітали до родини чемпіона та дізналися де відбувалися перші тренування спортсмена.

Перемога Дмитра Підручного

На змаганнях з у шведському Естерсунді майстер спорту Дмитро Підручний здобув золото, обігнавши найсильніших спортсменів світу. Це перша перемога України за часи незалежності.

Читайте також: Хто такий Дмитро Підручний: біографія першого в історії України чемпіона світу з біатлону

Наш спортсмен стартував із 17 секундним відставанням, але попри все здобув перемогу. Він подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.

Дмитро Підручний переміг на змаганнях з біатлону
Дмитро Підручний фінішував з найкращим результатом

Родина чемпіона світу

У рідному Тернополі з нетерпінням чекають чемпіона найрідніші люди. Його дружина Ольга теж спортсменка. Вона розповіла, що завжди вірила в перемогу чоловіка.

Коли він до мене подзвонив після перемоги, то одразу запитав, чи можу я в це повірити. Так, я в нього вірила, а от він – ні, 
– згадала дружина чемпіона Ольга. 

Ольга та Дмитро виховують маленьку доньку Ірину. Вона теж з нетерпінням чекає на повернення тата. Проте це станеться не раніше Великодніх свят. Адже Дмитро продовжує виступати на змаганнях. 


Донька Дмитра Підручного Ірина //Фото з Facebook-сторінки Ольги Підручної

Крім того, донька Іра сказала, що вони з мамою дивилися виступ Дмитра, і чекають від нього ще не одну медаль. 

Перші тренування спортсмена

Спортивні здібності Дмитро отримав у спадок від батьків. Саме вони – майстри спорту з лижних перегонів – привели свого сина до тренера Олега Бунта. Перші тренування спортсмена відбувалося у старенькому будинку в селі.


Приміщення, у якому тренувався Дмитро 

Тренер Дмитра Олег Бунт зазначив, що разом з ним тренувалися спортсмени, які були чимось сильніші за нього. Проте Підручний завжди з розумом підходив до всього, що робить. Тож, йому не потрібно було багато пояснювати.

Дивіться відео: Як тренувався і йшов до перемоги чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний

 

blog_ava
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
сьогодні
3630
Теги: Новини України Спорт Новини біатлону Дмитро Підручний Золото
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Курйоз дня: сильний вітер став асистентом забитого голу в Англії (відео)
сьогодні 11:20 Курйоз дня: сильний вітер став асистентом забитого голу в Англії (відео)
881
Принципове дербі у Першій лізі може зібрати більше глядачів, аніж деякі команди УПЛ
сьогодні 08:57 Принципове дербі у Першій лізі може зібрати більше глядачів, аніж деякі команди УПЛ
345
Результати та відео матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 14 березня
сьогодні 07:40 Результати та відео матчів 1/8 фіналу Ліги Європи 14 березня
999
Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу
сьогодні 07:15 Ліга Європи: хто вийшов в 1/4 фіналу
1334
Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
14 березня 15:51 Обов'язково виб'ю з Ломаченка все лайно ще й на прес-конференції, – Лопес
598
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук