Як українець подолав 73 кілометри на виснажливих змаганнях в Норвегії

У Норвегії щороку проводиться Oslo Triple – змагання на витривалість для людей, які люблять бігати марафони. Однак цей забіг відрізняється від решти схожих. У 2019 році українець Микола Таран, який стартував на них, посів 11 місце зі 120 учасників.

Особливість Oslo Triple в тому, що протяжність траси – 73 кілометри. Це забіг, який передбачає послідовне проходження всіх трьох дистанцій: марафону (42 кілометри), напівмарафону (21 кілометр) та 10 кілометрів. Забіг має обмеження в часі. Марафон: 4 години та 20 хвилин, напівмарафон: 2 години та 10 хвилин, 10 кілометрів: 1 година та 45 хвилин. Якщо атлет пробігає за виділений час, він продовжує участь у забігу. Якщо ні – то його дискваліфікують.

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Також варто відзначити, що організатори виділяють обмежену кількість місць для спортсменів. У 2019 році їх було лише 120.

Українець Микола Таран брав участь в Oslo Triple у 2018 році. Тоді він був єдиним українцем. У 2019 році він теж став єдиним представником України.

Для підготовки до змагань спортсмен готувався щодня, адже траса в Осло дуже складна і багата на круті підйоми та спуски. Навіть в Норвегію він прибув завчасно, щоб акліматизуватися.

Миколі Тарану вдалося показати підсумковий час 5:46:49 год. Це дозволило українцю посісти підсумкове 11-е місце (відставання від переможця склало + 1:17:27).



Микола Таран після фінішу та нагородження

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"Моя традиція знову збулася – я щасливо фінішував із прапором України та доказав, що при правильній підготовці можна добитися гарних результатів", – прокоментував свій результат Микола Таран.

Надалі він знову планує брати участь в забігу в Осло.