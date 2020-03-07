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Як українська дзюдоїстка Білодід двічі підкорила світ: вражаюча історія спортсменки

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Киянка Дар'я Білодід – одна із найяскравіших зірок у світі дзюдо, японського спортивного єдиноборства. У 2019 році Міжнародна асоціація спортивної преси включила її до числа 15 найкращих спортсменок світу.

Сім'я спортсменів-дзюдоїстів

Дар'я народилася у родині професійних спортсменів-дзюдоїстів. Свою доньку Геннадій Білодід та Світлана Кузнєцова в майбутньому бачили художньою гімнасткою. Та коли дівчинці було шість, вона потрапила на тренування із дзюдо і загорілася цим бойовим мистецтвом.

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Батькам довелося змиритися з вибором Дар'ї. Вони ж і стали її наставниками.


Дар'я Білодід з батьками / Screenshot

Багатогодинні тренування шість днів на тиждень, а вдома – тривалі обговорення технік бою: критика від батьків-тренерів сприймалася особливо болісно. Додавався і фізичний біль: численні синці, мозолі на руках, переломи пальців, щелепи і носа. Та любов до дзюдо і спортивні амбіції усе переважували.

Кожного 31 грудня Білодід публікує фото зі своїм татом у традиції дзюдо:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traditional New Year’s training with my dad The outgoing year was incredible and unusual for me ! There were a lot of good moments that will remain in my memory forever, there were bad moments, which I will also always remember. But despite everything, summing up, I can confidently say that this year brought me a lot of happiness and joy! Thank God for everything that I have today! Thanks to my parents and close people for being always with me in joy and in sorrow! The support of my family is my main motivation and strength️ Good bye 2018, I hope that 2019 will be successful for me and will make me happy️ #happynewyear #goodbye2018 #thanksforall #adidascombatsports #heretocreate #adidasjudo

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Світовий успіх

Білодід успішно заявила про себе на всеукраїнських, а згодом – європейських змаганнях. У 17-тирічному віці на чемпіонаті світу з дзюдо в Азербайджані українка завоювала золото, подолавши японську спортсменку Фуну Тонакі. Ця перемога зробила Дар'ю наймолодшою в історії чемпіонкою світу серед дорослих.


Дар'я Білодід і Фуна Тонакі / Фото International judo federation

За рік Білодід захистила свій чемпіонський титул, цього разу виборовши золото на турнірі в Токіо – самому серці батьківщини дзюдо – де також перемогла Фуну Тонакі.

Українська анаконда

Вагова категорія. Українка виступає у ваговій категорії до 48-ми кілограмів.

Ріст. Високий зріст – 1 метр 72 сантиметри – надає їй перевагу на татамі.

Стиль. Суперницям, які частіше нижчі зростом, складніше до неї підібратися. Через жорсткий стиль ведення бою Білодід у світі називають "українською анакондою".

Часто виграю сутички завдяки своїм ногам. Якби душу ногами. Можливо, через це мене називають анакондою,
– розповіла Дар'я. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On March 25th you will see documentary film about me @mitsubishimotors_ukraine #mitsubishimotors #driveyourambition

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Модельна діяльність

Поза татамі Дар'я обожнює подорожувати та фотографуватися. Красуня отримує чимало пропозицій від модельних агентств, з'являється на обкладинках популярних глянцевих журналів. Та є обличчям кількох українських і світових брендів.

Дар'ю Білодід запрошують фотографуватися для глянців / Фото Vogue

"Для мене головне, коли звучить гімн України"

Спортсменка не приховує, що кілька країн пропонували їй змінити громадянство і представляти їх на міжнародному рівні. Попри велику фінансову спокусу, Дар'я не розглядала ці пропозиції серйозно. 

Для мене головне – коли я стою на п'єдесталі і звучить гімн України. Це набагато важливіше за гроші,
– наголосила дворазова чемпіонка світу з дзюдо.

Дивіться відео нагородження Дарії Білодід:

 

 

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Автор: Марченко Олена, Катерина Козачинська
Теги: Новини України Новини Спорту Спорт Дарія Білодід Дзюдо Зроблено в Україні
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