Як українська дзюдоїстка Білодід двічі підкорила світ: вражаюча історія спортсменки
Киянка Дар'я Білодід – одна із найяскравіших зірок у світі дзюдо, японського спортивного єдиноборства. У 2019 році Міжнародна асоціація спортивної преси включила її до числа 15 найкращих спортсменок світу.
Сім'я спортсменів-дзюдоїстів
Дар'я народилася у родині професійних спортсменів-дзюдоїстів. Свою доньку Геннадій Білодід та Світлана Кузнєцова в майбутньому бачили художньою гімнасткою. Та коли дівчинці було шість, вона потрапила на тренування із дзюдо і загорілася цим бойовим мистецтвом.
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Батькам довелося змиритися з вибором Дар'ї. Вони ж і стали її наставниками.
Дар'я Білодід з батьками / Screenshot
Багатогодинні тренування шість днів на тиждень, а вдома – тривалі обговорення технік бою: критика від батьків-тренерів сприймалася особливо болісно. Додавався і фізичний біль: численні синці, мозолі на руках, переломи пальців, щелепи і носа. Та любов до дзюдо і спортивні амбіції усе переважували.
Кожного 31 грудня Білодід публікує фото зі своїм татом у традиції дзюдо:
Світовий успіх
Білодід успішно заявила про себе на всеукраїнських, а згодом – європейських змаганнях. У 17-тирічному віці на чемпіонаті світу з дзюдо в Азербайджані українка завоювала золото, подолавши японську спортсменку Фуну Тонакі. Ця перемога зробила Дар'ю наймолодшою в історії чемпіонкою світу серед дорослих.
Дар'я Білодід і Фуна Тонакі / Фото International judo federation
За рік Білодід захистила свій чемпіонський титул, цього разу виборовши золото на турнірі в Токіо – самому серці батьківщини дзюдо – де також перемогла Фуну Тонакі.
Українська анаконда
Вагова категорія. Українка виступає у ваговій категорії до 48-ми кілограмів.
Ріст. Високий зріст – 1 метр 72 сантиметри – надає їй перевагу на татамі.
Стиль. Суперницям, які частіше нижчі зростом, складніше до неї підібратися. Через жорсткий стиль ведення бою Білодід у світі називають "українською анакондою".
Часто виграю сутички завдяки своїм ногам. Якби душу ногами. Можливо, через це мене називають анакондою,
– розповіла Дар'я.
Модельна діяльність
Поза татамі Дар'я обожнює подорожувати та фотографуватися. Красуня отримує чимало пропозицій від модельних агентств, з'являється на обкладинках популярних глянцевих журналів. Та є обличчям кількох українських і світових брендів.
Дар'ю Білодід запрошують фотографуватися для глянців / Фото Vogue
"Для мене головне, коли звучить гімн України"
Спортсменка не приховує, що кілька країн пропонували їй змінити громадянство і представляти їх на міжнародному рівні. Попри велику фінансову спокусу, Дар'я не розглядала ці пропозиції серйозно.
Для мене головне – коли я стою на п'єдесталі і звучить гімн України. Це набагато важливіше за гроші,
– наголосила дворазова чемпіонка світу з дзюдо.
Дивіться відео нагородження Дарії Білодід:
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