Як українські футболісти святкували перше за 34 роки чемпіонство у Греції: емоційні відео

Грецький футбольний клуб ПАОК оформив чемпіонське звання за тур до закінчення національної першості Греції.

Перемога з розгромним рахунком (5:0) над "Левадіакосом" дозволила ПАОКу, кольори якого захищають українські футболісти Євген Шахов і Євген Хачеріді, за тур до фінішу вперше за 34 роки завоювати золоті медалі чемпіонату Греції.

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Слід зазначити, що Шахов в "золотому" матчі забив у складі команди з Салоніків два м'ячі.

Із нагоди чемпіонства фанати клубу влаштували надпотужне піротехнічне шоу. 20 квітня клубу виповнилося 93 роки.

#PAOK ARE CHAMPIONS OF GREECE AFTER 34 YEARS OF WAITING pic.twitter.com/NWZgOoxrVx — mshumanov (@shumansko) 21 апреля 2019 г.

PAOK fans celebrating winning the championship in Greece for the first time in 34 years tonight. pic.twitter.com/RHNJDsNSqc — Football Away Days (@AwayDays_) 21 апреля 2019 г.

Toumba Stadium tonight as PAOK fans celebrate winning the title after 34 years #gate4 #PAOK pic.twitter.com/N57nEyLy8C — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 21 апреля 2019 г.

Також, спеціально для своїх шанувальників, Євген показав, як вся ця краса виглядає очима одного з футболістів.

Спорт 24 писав, що ПАОК хоче здихатися Хачеріді. Клуб бажає розірвати контракт з українцем, а гравець вимагає виплатити йому всю суму за контрактом.

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