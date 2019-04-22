Як українські футболісти святкували перше за 34 роки чемпіонство у Греції: емоційні відео
Грецький футбольний клуб ПАОК оформив чемпіонське звання за тур до закінчення національної першості Греції.
Перемога з розгромним рахунком (5:0) над "Левадіакосом" дозволила ПАОКу, кольори якого захищають українські футболісти Євген Шахов і Євген Хачеріді, за тур до фінішу вперше за 34 роки завоювати золоті медалі чемпіонату Греції.
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Слід зазначити, що Шахов в "золотому" матчі забив у складі команди з Салоніків два м'ячі.
Із нагоди чемпіонства фанати клубу влаштували надпотужне піротехнічне шоу. 20 квітня клубу виповнилося 93 роки.
Також, спеціально для своїх шанувальників, Євген показав, як вся ця краса виглядає очима одного з футболістів.
Спорт 24 писав, що ПАОК хоче здихатися Хачеріді. Клуб бажає розірвати контракт з українцем, а гравець вимагає виплатити йому всю суму за контрактом.