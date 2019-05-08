Як українські футболісти відреагували на фантастичну перемогу "Ліверпуля": фото

За подіями другого півфінального матчу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Барселоною" стежив увесь світ.

І Україна не стала винятком. Футболісти були у великому шоці від подій на полі.

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Владислав Калітвінцев



Тарас Степаненко



Денис Бойко



Артем Бесєдін



Артем Кравець



Жуніор Мораес



Віктор Коваленко

Спорт 24 писав, що англійський "Ліверпуль" після виїзної поразки 3:0 від "Барселони" на рідному стадіоні "Енфілд" переміг іспанців з рахунком 4:0 та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

"Ліверпуль" вийшов у фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи вдруге поспіль. Там підопічних Клоппа очікує протистояння з "Аяксом" або "Тоттенхемом". Матч між цими командами відбудеться у середу, 8 травня.

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