Як українські футболісти відреагували на фантастичну перемогу "Ліверпуля": фото
За подіями другого півфінального матчу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Барселоною" стежив увесь світ.
І Україна не стала винятком. Футболісти були у великому шоці від подій на полі.
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Владислав Калітвінцев
Тарас Степаненко
Денис Бойко
Артем Бесєдін
Артем Кравець
Жуніор Мораес
Віктор Коваленко
Спорт 24 писав, що англійський "Ліверпуль" після виїзної поразки 3:0 від "Барселони" на рідному стадіоні "Енфілд" переміг іспанців з рахунком 4:0 та вийшов у фінал Ліги чемпіонів.
"Ліверпуль" вийшов у фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи вдруге поспіль. Там підопічних Клоппа очікує протистояння з "Аяксом" або "Тоттенхемом". Матч між цими командами відбудеться у середу, 8 травня.
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