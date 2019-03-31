Як українські спортсмени голосували на виборах президента: фото

189 Читать новость на русском
Вибори в Україні
Вибори в Україні / "День"

Українські спортсмени теж долучилися до голосування на виборах президента України. І виклали фото з виборчих дільниць.

За кого проголосували зірки українського спорту (теперішні та колишні) – вони не вказують. Однак свій громадянський обов'язок виконали. І сходили на вибори-2019.

Читайте також: Президентські вибори-2019: онлайн-трансляція на 24 каналі

Жан Беленюк

Лілія Подкопаєва

Олександр Шовковський

Віталій Кличко

Юлія Левченко

Боксер Денис Берінчик закликав усіх піти на вибори та проголосувати.

 

blog_ava
Національний екзит-пол на президентських виборах: коли і де дивитися онлайн
сьогодні
8940
Теги: Спорт Президентські вибори 2019 Новини Спорту Жан Беленюк Юлія Левченко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ракіцький забив бомбезний перший гол за "Зеніт": відео
сьогодні 16:24 Ракіцький забив бомбезний перший гол за "Зеніт": відео
166
Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
сьогодні 13:54 Воротар "Мілана" пропустив курйозний гол на першій хвилині: відео
1475
Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео
сьогодні 12:00 Гонщики Формули-1 спровокували курйозну аварію: відео
434
Гвоздик – Нгумбу: відео бою
сьогодні 07:37 Гвоздик – Нгумбу: відео бою
4510
Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
30 березня 20:24 Голуб завадив футболісту подати кутовий у чемпіонаті Німеччини: кумедні фото
3102
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук