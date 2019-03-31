Як українські спортсмени голосували на виборах президента: фото
Українські спортсмени теж долучилися до голосування на виборах президента України. І виклали фото з виборчих дільниць.
За кого проголосували зірки українського спорту (теперішні та колишні) – вони не вказують. Однак свій громадянський обов'язок виконали. І сходили на вибори-2019.
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Жан Беленюк
Лілія Подкопаєва
Олександр Шовковський
Віталій Кличко
Юлія Левченко
Боксер Денис Берінчик закликав усіх піти на вибори та проголосувати.
Джерело: 24 Канал
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