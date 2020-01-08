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Як українські спортсмени відреагували на авіакатастрофу літака МАУ в Ірані

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Місце катастрофи літака МАУ в Ірані / www.instagram.com/aviationdreamsx

Спортсмени та тренери висловили своє співчуття через авіакатастрофи українського літака, який летів з Тегерана до Києва. Офіційно загинуло 168 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Найважливіше! Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей

Слова співчуття з цього приводу висловив борець та депутат Верховної Ради Жан Беленюк. Він зазначив, що сам неодноразово літав в Тегеран саме цим рейсом.

Слова підтримки та співчуття висловив і помічник головного тренера збірної України італієць Андреа Малдера.

Перша ракетка України Еліна Світоліна теж відреагувала на цю трагедію.

"Жахлива трагедія, непоправна втрата... Щирі співчуття рідним і близьким загиблих пасажирів та членів екіпажу літака рейсу PS 752, що розбився в Ірані... Світла пам'ять...", – написав з цього приводу президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

Варто відзначити, що в Україні виступає іранський футболіст – гравець луцької "Волині" Сіаваш Хагназарі. Після авіакатастрофи він написав слова співчуття в себе в Instagram.

Також свої співчуття висловили тенісист Сергій Стаховський, футболісти Роман Яремчук, Павло Оріховський та Іван Петряк, легкоатлети Юлія Левченко та Олег Верняєв, дзюдоїстка Дарія Білодід, велоспортсменка Яна Беломоіна та колишня гімнастка Анна Різатдінова.

Що відомо про авіакатастрофу в Ірані?Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS 752, на борту якого перебували 176 людей, розбився незабаром після вильоту з аеропорту "Імама Хомейні" в Тегерані. Літак направлявся до Києва в аеропорт "Бориспіль".

Усі пасажири та екіпаж загинули. За попередніми даними, на борту перебувало 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед пасажирів було 2 українців. Уся команда літака теж була з України.

За словами представників місцевого аеропорту, причиною авіатрощі стали технічні несправності, а саме – займання двигуна. У МЗС України цю інформацію наразі не підтверджують і зазначають, що причина може бути інша.   

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Авіакатастрофа МАУ в Ірані Спорт Новини Спорту авіація Жан Беленюк
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