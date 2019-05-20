Як українські спортсмени відреагували на інавгурацію Зеленського: фото

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Інавгурація Володимира Зеленського
Інавгурація Володимира Зеленського / Фото з відкритих джерел

Відомі українські спортсмени не змогли пройти повз інавгурацію нового президента України Володимира Зеленського.

За ходом події спостерігали більшість українців, серед яких були і спортсмени, передає Xsport.

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Борець Жан Беленюк

Боксер Денис Берінчик (11-0, 7 КО)

Форвард баскетбольної збірної України Максим Пустозвонов

Боксер Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО)

Віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова

Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео

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Теги: Спорт Новини Спорту Інавгурація Зеленського Жан Беленюк Денис Берінчик
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