Як українські спортсмени відреагували на інавгурацію Зеленського: фото
Відомі українські спортсмени не змогли пройти повз інавгурацію нового президента України Володимира Зеленського.
За ходом події спостерігали більшість українців, серед яких були і спортсмени, передає Xsport.
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Борець Жан Беленюк
Боксер Денис Берінчик (11-0, 7 КО)
Форвард баскетбольної збірної України Максим Пустозвонов
Боксер Макс Бурсак (34-5-2, 15 КО)
Віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова
Промова Президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді під час інавгурації: дивіться відео
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