Як українські спортсмени відзначають День прапора: фото та відео

23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Спортсмени, як ніхто інші, мають важливе відношення до прославлення державного стягу.

У світі спорту синьо-жовтий прапор асоціюється з перемогами України на міжнародній арені, саме він є невід'ємною частиною наших атлетів, додаючи їм мотивації і відповідальності в будь-якому куточку планети.

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Українські спортсмени відзначають це свято по-своєму, по більшій частині – в соціальних мережах.

Сергій Бубка

Сергій Стаховський

Олег Верняєв

Анна Рижикова

Владислав Сіренко

Юлія Левченко

Анна Музичук

Іван Гешко та Дмитро Барановський

Гарний початок дня8 км‍♂️‍♂️‍♂️ Дмитро Барановский рекордсмен України з марафону (42.195)-2.07.15 Чемпіон Європи серед молоді 10000м Опубліковано ГЕШКО ІВАН Четвер, 22 серпня 2019 р.



Андрій Гривко

Борис Колесніков