Як українські спортсмени відзначають День прапора: фото та відео
23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. Спортсмени, як ніхто інші, мають важливе відношення до прославлення державного стягу.
У світі спорту синьо-жовтий прапор асоціюється з перемогами України на міжнародній арені, саме він є невід'ємною частиною наших атлетів, додаючи їм мотивації і відповідальності в будь-якому куточку планети.
Читайте також: День прапора: найцікавіші факти про український стяг
Українські спортсмени відзначають це свято по-своєму, по більшій частині – в соціальних мережах.
Сергій Бубка
Сергій Стаховський
Олег Верняєв
Анна Рижикова
Владислав Сіренко
Юлія Левченко
Анна Музичук
Іван Гешко та Дмитро Барановський
Гарний початок дня8 км♂️♂️♂️ Дмитро Барановский рекордсмен України з марафону (42.195)-2.07.15 Чемпіон Європи серед молоді 10000мОпубліковано ГЕШКО ІВАН Четвер, 22 серпня 2019 р.
Андрій Гривко
Борис Колесніков