Як українські вболівальників ставлять на "Шахтар" і "Динамо" в Лізі Європи – статистика

Ігри лідерів українського футболу в 1/16 Ліги Європи були практично рівними за загальною кількістю отриманих ставок. За даними аналітиків "Фаворит Спорт", "Шахтар" опинився трохи попереду – на 8%, але фанати "Динамо" відігралися величиною середнього прогнозу.

Середня ставка на матчі донеччан з "Айнтрахтом" склала 290 грн, тоді як на ігри киян з "Олімпіакосом" – 360 грн. Якби не найкращий поєдинок у "Шахтаря" на виїзді, величина одного прогнозу могла б становити 400 грн. Така середня ставка може позмагатися з деякими матчами Ліги Чемпіонів.

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Примітно, що в перемогу "Динамо" у другій грі з "Олімпіакосом" вболівальники вірили більше – 62%, проти 45% на "Шахтар". Найбільше число ставок на прохід киян зафіксовано в Києві, Львові, Івано-Франківську та Білгороді-Дністровському (Одеська область). Серед міст, які вірили в перемогу "гірників", слід зазначити Київ, Дніпро, Харків, Одесу та Чорноморськ.

Фран Соль зібрав третину всіх прогнозів уболівальників на те, що обов'язково відзначиться в одному з матчів "Динамо" – "Олімпіакос". Найбільша ставка на гол іспанця була відзначена у Львові – 1 500 грн.

Якщо говорити про live-ставки, то під час минулих матчів, на "Шахтар" вважали за краще ставити 66% любителів футболу, тоді як на "Динамо" – 57%.

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