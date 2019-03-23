Як українці підтримували збірну у матчі проти Португалії на стадіоні: неймовірне відео

Збірна України зіграла перший матч у відборі на Євро-2020. Українці на виїзді протистояли збірній Португалії.

Сам матч закінчився у нульову нічию. Португальці мали чимало моментів, але забити їм так і не вдалося.

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На цьому матчі збірна України мала чималу підтримку. на матчі було присутньо до 3 тисяч українських вболівальників. Вони активно підтримували "синьо-жовтих". Тож навіть під час трансляції матчу неодноразово було чутно "Україна! Україна!".

Відео підтримки збірної України на матчі проти Португалії