Як українці підтримували збірну у матчі проти Португалії на стадіоні: неймовірне відео
Збірна України зіграла перший матч у відборі на Євро-2020. Українці на виїзді протистояли збірній Португалії.
Сам матч закінчився у нульову нічию. Португальці мали чимало моментів, але забити їм так і не вдалося.
Читайте також: Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео
На цьому матчі збірна України мала чималу підтримку. на матчі було присутньо до 3 тисяч українських вболівальників. Вони активно підтримували "синьо-жовтих". Тож навіть під час трансляції матчу неодноразово було чутно "Україна! Україна!".
Відео підтримки збірної України на матчі проти Португалії
Джерело: 24 Канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі