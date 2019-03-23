Як українці підтримували збірну у матчі проти Португалії на стадіоні: неймовірне відео

2159 Читать новость на русском
Вболівальники збірної України на матчі проти Португалії
Вболівальники збірної України на матчі проти Португалії / Getty Images

Збірна України зіграла перший матч у відборі на Євро-2020. Українці на виїзді протистояли збірній Португалії.

Сам матч закінчився у нульову нічию. Португальці мали чимало моментів, але забити їм так і не вдалося.

Читайте також: Україна вистраждала нічию в матчі з Португалією: відео

На цьому матчі збірна України мала чималу підтримку. на матчі було присутньо до 3 тисяч українських вболівальників. Вони активно підтримували "синьо-жовтих". Тож навіть під час трансляції матчу неодноразово було чутно "Україна! Україна!".

Відео підтримки збірної України на матчі проти Португалії

 

blog_ava
У Києві сталась стрілянина за участю водія Maserati: фото і відео
сьогодні
2439
Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
сьогодні 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
1517
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
718
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
468
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 359
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
21 березня 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
1174
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук