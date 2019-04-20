Як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах: мотивуюче відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу за версією WBC, IBF і WBO у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) поділився черговим відео зі свого тренувального табору, на якому він готується до переходу в суперважкий дивізіон.

Відповідне відео Олександр опублікував у власному Instagram-акаунті.

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Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Також Спорт 24 писав, що Олександр Усик розповів, з якою вагою планує боксувати в суперважкій вазі. Українець запевнює, що не набирає вагу для нової категорії, оскільки йому буде складніше боксувати.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
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