Як в Україні зустріли юних олімпійців після турніру в Баку-2019: фото з аеропорту

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Як в Україні зустріли юних олімпійців після турніру в Баку-2019: фото з аеропорту

В понеділок, 29 липня, до України повернулася збірна з XV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який приймала столиця Азербайджану Баку. Зустрічали юних олімпійців в аеропорті "Бориспіль".

Зазначимо, українська збірна привезла додому рекордні за всю історію участі у Фестивалях 25 медалей, з яких 8 золотих, 7 срібних та 10 бронзових нагород.

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У залі прильотів юних спортсменів зустрічали Олімпійська родина, рідні та близькі, вітали представники НОК України, Міністерства молоді та спорту, федерацій з олімпійських видів спорту.

Фото: НОК України

Серед охочих поспілкуватися з тріумфаторами ЄЮОФ-2019 та дізнатися про враження «з перших вуст» було й чимало представників ЗМІ.

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Теги: Спорт
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