Як вболівальники підтримували збірну України у Литві, а футболісти подякували їм: фото та відео

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Українські вболівальник на матчі у Литві
Українські вболівальник на матчі у Литві / 24 канал

Збірна України на виїзному матчі у Литві підтримувало понад тисячу вболівальників. Це при тому, що стадіон у Литві вміщує лише п'ять тисяч глядачів. Тож самі футболісти збірної України після гри дякували вболівальникам, та говорили, що почувалися як вдома.

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Українці активно підтримували футболістів під час гри. Кричали "Україна, вперед!" та співали пісні.

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Традиційно не обійшлося і без гімну України наприкінці матчу. А також запалених фаєрів.

Вже після гри футболісти підійшли до трибун та подякували їм. 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу Литва – Україна
Джерело: 24 канал
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