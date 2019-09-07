Як вболівальники підтримували збірну України у Литві, а футболісти подякували їм: фото та відео

22:01, 37

Українські вболівальник на матчі у Литві / 24 канал

Збірна України на виїзному матчі у Литві підтримувало понад тисячу вболівальників. Це при тому, що стадіон у Литві вміщує лише п'ять тисяч глядачів. Тож самі футболісти збірної України після гри дякували вболівальникам, та говорили, що почувалися як вдома.