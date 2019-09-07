Як вболівальники підтримували збірну України у Литві, а футболісти подякували їм: фото та відео
37
Збірна України на виїзному матчі у Литві підтримувало понад тисячу вболівальників. Це при тому, що стадіон у Литві вміщує лише п'ять тисяч глядачів. Тож самі футболісти збірної України після гри дякували вболівальникам, та говорили, що почувалися як вдома.
Як це було: Україна розгромила Литву у матчі кваліфікації Євро-2020
Українці активно підтримували футболістів під час гри. Кричали "Україна, вперед!" та співали пісні.
Читайте також: Шевченко: Напевно, сьогодні більш важливо, ніж матч з Литвою – звільнення українських полонених
Традиційно не обійшлося і без гімну України наприкінці матчу. А також запалених фаєрів.
Вже після гри футболісти підійшли до трибун та подякували їм.
Джерело: 24 канал
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі