Як ви ставитеся до перенесення Євро-2020 на наступний рік: опитування

Чемпіонат Європи з футболу відклали на один рік. Тож замість 2020 року він відбудеться влітку 2021 року.

Таке рішення прийняли на засіданні УЄФА, порадившись з 55 національними асоціаціями. Все через епідемію коронавірусу в Європі. Тож чемпіонат Європи відбудеться 11 червня – 11 липня 2021 року.

Більше про це УЄФА переніс Євро-2020

Перенесли не лиш Євро-2020, але й товариські матчі збірних, які мали відбутися в березні. А також фінальну частину Ліги націй – вона якраз мала відбутися влітку 2021 року.

Такі зміни вплинули і на глядачів. В УЄФА запевнили, що квитки на матчі залишаються чинними. Але як бути із заброньованими квитками на дорогу та місцями проживань?

До слова Перенесення Євро-2020: плюси та мінуси для збірної України

Ми пропонуємо нашим читачам самостійно визначити, чи варто було переносити Євро-2020.

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