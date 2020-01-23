Як вибрати правильний час для бігу, щоб краще схуднути

Багатьом знайоме відчуття, коли через три хвилини після початку бігу починаєш задихатися, а ще через три хвилини про себе дає знати колючий біль у боці, особливо для початківців. Щоб цього не було, потрібно знати всього декілька правил.

Для схуднення бігайте ввечері

Біг в різний час дає різні ефекти. Якщо ранковий біг – це хороша розминка тіла перед цілим робочим днем, то вечірній біг найкращим чином допомагає зганяти жир. Ввечері найкраще бігати за годину до вечері.

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Ви – не марафонець

Не робіть із себе крутого бігуна, та не бігайте одразу по одній годині. Починайте тренування з 10 хвилин, додаючи раз у два дні по 5 хвилин часу. Оптимальна схема тренувань – 4 тренування в тиждень.



Починати варто з коротких пробіжок (фото: runningschool.com)

Інтервальний біг

Найкрутіше, що може бути – інтервальний біг. Він допомагає зганяти жир. Це означає, що 50 метрів ви йдете швидким кроком, потім 50 метрів пробігаєте підтюпцем і ще 50 метрів біжите так швидко, як у вас виходить. Ідеальний час тренування: 30-40 хвилин.

Обов'язково розігрійтесь перед тренуванням

Пройдіть декілька десятків метрів, відчуйте покриття, на якому будете тренуватись. Також виконайте декілька вправ на розтяжку. Це допоможе вам знизити ризик отримання травми.

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Тренуйтеся на ґрунті

Для новачка найкраще бігати по ґрунтових доріжках. В жодному разі не бігайте відразу на асфальті. Найбільшу кількість травм можна отримати саме через це покриття.



Краще бігати на ґрунтових доріжках (фото: Medibank)

Випийте чай за 15 хвилин до тренування

Рекомендуємо зелений чай з лимоном і цукром. Це додасть вам енергію для занять бігом.

Обов'язково вечеряйте

Щоб схуднути, через годину після бігу потрібно повечеряти. Наприклад, з' їсти м'ясо/рибу зі салатом.