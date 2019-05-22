Як виглядатиме нова форма "Динамо": опубліковано фото

Київське "Динамо" в наступному сезоні виступатиме в новій формі від New Balance. Її офіційне представлення відбудеться лише 26 травня. Однак вже зараз зображення форми потрапило в інтернет.

Нова форма київського "Динамо" буде виконана у традиційних кольорах – білому та синьому, пише "Команда №1".

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Біла форма буде основною. Футболку перетинають тонкі тиснені лінії. Також будуть присутні сині елементи, а на рукавах ще й жовті, формуючи прапор України. Очікується, що на формі на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, буде присутній його автограф.

Гостьова форма буде у двох відтінках синього. Також на ній будуть жовті елементи. Відмінністю від домашньої форми стане різкий виріз комірця.