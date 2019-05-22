Як виглядатиме нова форма "Динамо": опубліковано фото

68 Читать новость на русском
Елемент нової форми "Динамо"
Елемент нової форми "Динамо" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" в наступному сезоні виступатиме в новій формі від New Balance. Її офіційне представлення відбудеться лише 26 травня. Однак вже зараз зображення форми потрапило в інтернет.

Нова форма київського "Динамо" буде виконана у традиційних кольорах – білому та синьому, пише "Команда №1".

Читайте також: Легендарний тренер готовий очолити "Динамо" з нового сезону

Біла форма буде основною. Футболку перетинають тонкі тиснені лінії. Також будуть присутні сині елементи, а на рукавах ще й жовті, формуючи прапор України. Очікується, що на формі на честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, буде присутній його автограф.

Гостьова форма буде у двох відтінках синього. Також на ній будуть жовті елементи. Відмінністю від домашньої форми стане різкий виріз комірця.

blog_ava
Олена Зеркаль вперше прокоментувала відмову від посади заступника глави Адміністрації Президента
сьогодні
16719
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
сьогодні 11:20 Росія зіграє з США, Канада – зі Швейцарією: визначилися учасники 1/4 фіналу ЧС з хокею
166
Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
21 травня 19:55 Воротар українського клубу розповів про премії від "Динамо" за відібрані очки в "Шахтаря"
1029
"Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
21 травня 18:55 "Ворскла" дивом перемогла "Десну" в Чернігові: відео
285
"Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
21 травня 17:16 "Боруссія" Д офіційно придбала футболіста збірної Німеччини: фото
322
У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
21 травня 16:08 У Лігу Європи пробилася команда студентів з Уельсу
626
Новини
Більше новин
Залиште відгук