24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Як виглядатимуть гравці збірної України після карантину: жартівливе фото

-
Збірна України з футболу / УАФ

Українські футболісти, як і вся країна, зараз перебувають на карантині. Такий стан справ не може позначитися на їх вигляді.

На офіційній facebook-сторінці Української асоціації футболу виклали жартівливе фото, як виглядатимуть гравці збірної України в першому матчі після карантину. На ній всі гравці – з довгим волоссям та бородами.


Як "виглядатимуть" гравці збірної України після карантину / фото УАФ

До слова Українські футболісти в чемпіонаті Бельгії різко зросли в ціні: нові дані Transfermarkt

В коментарях до фотографії вболівальники вже почали жартувати, що всі гравці схожі на колишнього захисника збірної Дмитра Чигринського.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Інші види спорту 2451
сьогодні , 07:20 Емоційні звернення Кличка та Маліновського про коронавірус та інші новини спорту 31 березня
Інші види спорту 676
сьогодні , 10:17 Олімпійська чемпіонка з лижних перегон потренувалась у компанії ведмедя
Новини біатлону 265
сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
Новини України 31525
сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 35589
сьогодні , 13:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 2700 хворих
Лікування 133268
сьогодні , 03:59 Посада керівника "Енергоатома" за 5 мільйонів: Лерос продовжив "зливи" про брата Єрмака
Новини України 25932
сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
Лікування 157296
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:31 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
сьогодні 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця
сьогодні 09:43 Тенісистка Даяна Ястремська створила штаб для підтримки людей під час карантину
Софія Кулай
31 березня 21:47 Сенсаційний фіналіст Кубка України показав будівництво стадіону під час карантину: відео
Юрій Семенюк
31 березня 17:35 Вартість футболістів через коронавірус знизиться на 28%: дослідження CIES
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук