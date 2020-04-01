Як виглядатимуть гравці збірної України після карантину: жартівливе фото
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Українські футболісти, як і вся країна, зараз перебувають на карантині. Такий стан справ не може позначитися на їх вигляді.
На офіційній facebook-сторінці Української асоціації футболу виклали жартівливе фото, як виглядатимуть гравці збірної України в першому матчі після карантину. На ній всі гравці – з довгим волоссям та бородами.
Як "виглядатимуть" гравці збірної України після карантину / фото УАФ
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В коментарях до фотографії вболівальники вже почали жартувати, що всі гравці схожі на колишнього захисника збірної Дмитра Чигринського.
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