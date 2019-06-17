Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео
26 квітня 1986 року катастрофа на Чорнобильській АЕС вдарила не тільки по мирному населенню, але і назавжди стерла Прип'ять з карти світового футболу.
Будівництво міста Прип'яті почалося одночасно з будівництвом Чорнобильської атомної станції, на початку 1970-х років. Більшість жителів Прип'яті працювали на станції. Місто з кожним роком розвивався, споруджувалися нові будівлі, які призначалися для культурного розвитку населення.
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Як і в усьому СРСР, прип'ятчани активно займалися спортом і вели спортивний спосіб життя. У місті Прип'ять було два футбольні стадіони, басейн, яхт клуб і безліч різних спортивних гуртків і клубів.
В середині 1970-х років в місті Прип'ять, була створена футбольна команда – "Будівельник" ("Строитель"). Всі члени команди значилися в управлінні будівництва Чорнобильської АЕС. Футбольна команда брала участь в районних та обласних турнірах і змаганнях. У планах було піднятися на більш серйозний рівень, і отримати звання команди майстрів.
Футболісти ФК "Будівельник" (Прип'ять, 1983 рік)
Стрімкий прогрес команди повинен був початися після будівництва стадіону "Авангард", відкриття якого було заплановано на травень1986 року.
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До будівництва "Авангарду", прип'ятчани приймали футбольних гостей на старому маленькому стадіоні на околиці Прип'яті. В середині 1980-х в місті проживало до п'ятдесяти тисяч чоловік, тому невеликі трибуни старого стадіону завжди були забиті глядачами. Зведення нового стадіону було справжнім подарунком жителям міста.
Процес будівництва стадіону "Авангард" у Прип'яті
Великий стадіон "Авангард" на п'ять тисяч людей, розташовувався в 4 мікрорайоні, відразу за парком атракціонів, майже в самому центрі Прип'яті. Будівництво стадіону завершилося в 1986 році, урочисте відкриті планувалося разом з парком атракціонів до святкуванню 1 травня (Дню солідарності трудящих / день праці).
Нижче відео англійця Пола Фроста, яким він поділився в 2017 році і яке зараз знаходить нову популярність. Через аварію на ЧАЕС стадіон так і не побачив футбольні зустрічі. Зараз він покинутий і є одним з пунктів відвідування екскурсантами і сталкерами.
Закинутий стадіон "Авангард" у місті Прип'ять: дивіться відео