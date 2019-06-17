Як виглядає футбольний стадіон у Прип'яті, який так і не відкрили через аварію на ЧАЕС: відео

26 квітня 1986 року катастрофа на Чорнобильській АЕС вдарила не тільки по мирному населенню, але і назавжди стерла Прип'ять з карти світового футболу.

Будівництво міста Прип'яті почалося одночасно з будівництвом Чорнобильської атомної станції, на початку 1970-х років. Більшість жителів Прип'яті працювали на станції. Місто з кожним роком розвивався, споруджувалися нові будівлі, які призначалися для культурного розвитку населення.

Моторошні кадри: Який вигляд має Чорнобиль сьогодні: фото та відео

Як і в усьому СРСР, прип'ятчани активно займалися спортом і вели спортивний спосіб життя. У місті Прип'ять було два футбольні стадіони, басейн, яхт клуб і безліч різних спортивних гуртків і клубів.

В середині 1970-х років в місті Прип'ять, була створена футбольна команда – "Будівельник" ("Строитель"). Всі члени команди значилися в управлінні будівництва Чорнобильської АЕС. Футбольна команда брала участь в районних та обласних турнірах і змаганнях. У планах було піднятися на більш серйозний рівень, і отримати звання команди майстрів.



Футболісти ФК "Будівельник" (Прип'ять, 1983 рік)

Стрімкий прогрес команди повинен був початися після будівництва стадіону "Авангард", відкриття якого було заплановано на травень1986 року.

Варто подивитися: Чорнобильська катастрофа: 5 фільмів про аварію на АЕС

До будівництва "Авангарду", прип'ятчани приймали футбольних гостей на старому маленькому стадіоні на околиці Прип'яті. В середині 1980-х в місті проживало до п'ятдесяти тисяч чоловік, тому невеликі трибуни старого стадіону завжди були забиті глядачами. Зведення нового стадіону було справжнім подарунком жителям міста.



Процес будівництва стадіону "Авангард" у Прип'яті

Великий стадіон "Авангард" на п'ять тисяч людей, розташовувався в 4 мікрорайоні, відразу за парком атракціонів, майже в самому центрі Прип'яті. Будівництво стадіону завершилося в 1986 році, урочисте відкриті планувалося разом з парком атракціонів до святкуванню 1 травня (Дню солідарності трудящих / день праці).

Нижче відео англійця Пола Фроста, яким він поділився в 2017 році і яке зараз знаходить нову популярність. Через аварію на ЧАЕС стадіон так і не побачив футбольні зустрічі. Зараз він покинутий і є одним з пунктів відвідування екскурсантами і сталкерами.

Закинутий стадіон "Авангард" у місті Прип'ять: дивіться відео

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram