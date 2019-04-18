Як виглядає хокейний матч очима арбітра: унікальне відео
На матчах вирішальної частини чемпіонату – плей-офф Української хокейної ліги – шоломи лінійних арбітрів були обладнані камерами GoPro. Завдяки цьому з'явилась можливість побачити матч "очима" судді поєдинку.
Тож після фінальних матчів плей-офф у всіх уболівальників з'явилася можливість побачити поєдинок серії за золото чемпіонату між "Донбасом" та "Дніпром" очима арбітра
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Відео матчу "Донбас" – "Дніпро" очима арбітра
Окрім того, таке нововведення дозволило суддівським бригадам досконально розбирати матчі та робити роботу над помилками.
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