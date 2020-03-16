Як виглядає матч без глядачів: прихована камера на поєдинку "Вольфсбург" – "Шахтар" (відео)
На своєму офіційному каналі в YouTube донецький "Шахтар" вперше показав як виглядав матч проти "Вольфсбурга" в Лізі Європи зсередини.
"Шахтар" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи переміг німецький "Вольфсбург". Гра на полі німецького клубу завершилася звитягою "гірників" з рахунком 2:1.
До слова "Шахтар" можуть визнати чемпіоном, а "Динамо" залишити без Ліги чемпіонів: все через коронавірус
Нагадаємо, на цю гру через методи протидії коронавірусу не допускалися не тільки вболівальники, але також і представники ЗМІ, тому на власні очі побачити матч з трибун була можливість тільки у офіційних представників клубів і трансляторів турніру.
Матч "Вольфсбург" – "Шахтар" зсередини: дивіться відео
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