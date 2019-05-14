Як виглядає м'яч Ліги чемпіонів на наступний сезон: опубліковано фото

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Матч Ліги чемпіонів сезону 2018-2019
Матч Ліги чемпіонів сезону 2018-2019 / SoccerBible

У мережі опинилися фотографії дизайну м'яча, яким наступного сезону гратимуть учасники Ліги чемпіонів.

М'яч буде складатися з білих та різнобарвних елементів. Білими будуть "зірки", а шестикутні панелі будуть різнокольорові. При цьому на відміну від попереднього м'яча, "зірки" будуть заходити одна за одну. Ймовірно це зроблено заради більшої міцності м'яча.

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Виробником м'яча й надалі буде adidas. Верхнє покриття та матеріали ті ж, що були використані при виготовленні м'яча adidas 2018 World Telstar 18.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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