Як виглядає траса Формули-1 у В'єтнамі очима пілота: відео

У 2020 році у календарі Формули-1 з'явиться гран-прі В'єтнаму. Поки триває будівництво траси. Але вже зараз можна побачити, як вона виглядатиме очима пілота боліду.

Траса в Ханої довжиною у 5,56 кілометрів. Дві третини траси розташовані на міських вулицях, а решта була спеціально побудована для перегонів.

Погляньте, як виглядатиме траса Формули-1 у В'єтнамі

Конфігурація автодрому поєднує довжелезні прямі зі швидкісними зв’язками поворотів і обіцяє багато можливостей для обгонів.

Спроектував трасу архітектор гоночних автодромів Герман Тільке. Його конструкторського бюро Tilke GmbH & Co опублікувало відео, як виглядатиме траса очима пілота.