Як виглядають найпопулярніші спортсмени після завершення кар’єри: ефектні приклади

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – завершення кар'єри не привід відпускати животик. Яскравим прикладом є Андрій Шевченко, який досі залюбки ганяє м'яча разом зі збірниками, а легенди боксу брати Клички все ще з тілами грецьких богів. Розкішно виглядає і олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка у вересні народила доньку.

Також у випуску: Стадіон "Тоттенхема" – це не просто спортивна арена вартістю у майже 1 мільярд доларів, це справжній рай для вболівальника. А арена "Чейз-Філд" у США, де свої матчі проводить бейсбольний клуб "Арізона Даймондбекс", примудрилися поміж всіх інших зручностей розташувати на стадіоні басейн. Відео програми "Спорт навиворіт" про зіркових спортсменів та найкомфортніші стадіони