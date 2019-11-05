Як виглядають найпопулярніші спортсмени після завершення кар’єри: ефектні приклади

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Як виглядають найпопулярніші спортсмени після завершення кар’єр
Як виглядають найпопулярніші спортсмени після завершення кар’єр / 24 канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – завершення кар'єри не привід відпускати животик. Яскравим прикладом є Андрій Шевченко, який досі залюбки ганяє м'яча разом зі збірниками, а легенди боксу брати Клички все ще з тілами грецьких богів. Розкішно виглядає і олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва, яка у вересні народила доньку.

Також у випуску:

Стадіон "Тоттенхема" – це не просто спортивна арена вартістю у майже 1 мільярд доларів, це справжній рай для вболівальника. А арена "Чейз-Філд" у США, де свої матчі проводить бейсбольний клуб "Арізона Даймондбекс", примудрилися поміж всіх інших зручностей розташувати на стадіоні басейн. 

Відео програми "Спорт навиворіт" про зіркових спортсменів та найкомфортніші стадіони

 

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Автор: Петро Городиський
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Андрій Шевченко Спортивна гімнастика Володимир Кличко Віталій Кличко Футбол Спорт навиворіт
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