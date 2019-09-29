Як воротар "Барселони" тер Штеген віддав результативний пас у матчі проти "Хетафе": відео
"Барселона" у матчі чемпіонату Іспанії на виїзді перемогла "Хетафе". Перший гол у матчі забив Суарес, а пас йому віддав голкіпер тер Штеген.
Наприкінці першого тайму тер Штеген вийшов на перехоплення, і вибив м'яч на чужу половину поля. Саме це і стало результативним пасом на Суареса, який втік від захисника та перекинув голкіпера суперників.
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У другому таймі ще один гол забив літній новачок "Барселони" Жуніор Фірпо. А наприкінці матчу "синьо-гранатові" залишилися у меншості – на 82-й хвилині другу жовту картку отримав Ленгле.
Варто нагадати, що через тер Штегена розпочався скандал у збірній Німеччини та "Баварії".
Відеоогляд матчу Хетафе – Барселона
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