Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео

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Роман Підківка у матчі проти "Динамо"
Роман Підківка у матчі проти "Динамо" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" у дербі проти "Арсеналу" ще у першому таймі забило чотири голи. Хоча завдяки "старанням" воротаря "канонірів" Романа Підківки, голів у матчі могло бути значно більше.

У трьох моментах Підківка діяв дуже невдало. Він вирішив обводити гравців суперника у власному штрафному майданчику. Але дриблінг у голкіпера виявився не найвищого рівня. І двічі Гармаш "обкрадав" його.

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Ще один раз Підківка невдало зіграв на перехоплені, скинувши м’яч під удар супернику.

Відео дриблінгу Підківки у матчі проти "Динамо"

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Арсенал-Київ
Джерело: 24 Канал
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