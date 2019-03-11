Як воротар київського "Арсеналу" тричі невдало обігрував гравців "Динамо": курйозне відео
Київське "Динамо" у дербі проти "Арсеналу" ще у першому таймі забило чотири голи. Хоча завдяки "старанням" воротаря "канонірів" Романа Підківки, голів у матчі могло бути значно більше.
У трьох моментах Підківка діяв дуже невдало. Він вирішив обводити гравців суперника у власному штрафному майданчику. Але дриблінг у голкіпера виявився не найвищого рівня. І двічі Гармаш "обкрадав" його.
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Ще один раз Підківка невдало зіграв на перехоплені, скинувши м’яч під удар супернику.
Відео дриблінгу Підківки у матчі проти "Динамо"
Джерело: 24 Канал
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