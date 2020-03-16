Як воротар "Севільї" Палоп забивав "Шахтарю" у Кубку УЄФА: ретровідео

16 березня 2007 року відбувся один з найбільш драматичних матчів в історії донецького "Шахтаря". У рамках 1/8 фіналу Кубка УЄФА "гірники" зустрічалися з іспанською "Севільєю".

Матч на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" 8 березня завершився результативною нічиєю 2:2. Це дозволяло українському клубу розраховувати на вихід у чвертьфінал.

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16 березня матч у Донецьку ще на РСК "Олімпійський" складався для "гірників" ідеально. Після першого тайму на табло горіли нулі, які означали, що саме "Шахтар" крокує у наступний раунд.

Ще кращим становище донеччан стало на 49 хвилині, коли рахунок у грі відкрив Матузалем. Та "Севілья" через три хвилини вирівняла рахунок. Ближче до завершення поєдинку "Шахтар" забив удруге. Господарів вивів вперед Елано.

До завершення матчу залишалися лічені секунди. "Севілья" отримала право на останній кутовий удар.

У штрафний "Шахтаря" прийшов воротар іспанців Андрес Палоп. М'яч після навісу ексгравця "Барселони" Дані Алвеса знайшов голову голкіпера. Палоп влучив точно в кут і вирівняв рахунок.

Дивіться відео голу Палопа

Ровно 13 лет назад



Вратарь Андрес Палоп спасает "Севилью" в Донецке на последних секундах основного времени #ЛигаЕвропы pic.twitter.com/u9xtVpFXmv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 16, 2020

У додатковий час перемогу "Севільї" приніс Чевантон. У тому сезоні саме "Севілья" вдруге поспіль виграла Кубок УЄФА.

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