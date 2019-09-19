Як закінчиться матч "Динамо" – "Мальме": опитування читачів Спорт24

Київське "Динамо" стартує у Лізі Європи домашнім матчем проти шведського "Мальме". Матч відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок зустрічі на НСК "Олімпійський" о 19:55.

У цьому матчі "Динамо" намагатиметься перервати свою серію з шести матчів без перемог. Востаннє кияни перемагали у чемпіонаті ФК "Львів" 3 серпня. Після цього були три поразки та три нічиї – як підсумок лише шосте місце у чемпіонаті.

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Натомість "Мальме" виграв три останні матчі, а у чемпіонаті йде на третьому місці.

Варто відзначити, що "Динамо" у цьому матчі не допоможе один з лідерів захисту команди – Микита Бурда. Він відбуватиме дискваліфікацію.

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