Як закінчиться матч "Шахтар" – "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів: Опитування читачів Спорт24

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" стартує у матчі Ліги чемпіонів. Суперником "гірників" є англійський "Манчестер Сіті".

Команди зіграють між собою у третьому сезоні поспіль. А загалом це буде 12 матч "Шахтаря" проти команд Хосепа Гвардіоли за 12 сезонів. До цього були ще "Барселона (5 матчів) та "Баварія" (2 матчі).

Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: анонс матчу Ліги чемпіонів

Щодо матчів проти "Манчестер Сіті", то статистика не на користь "Шахтаря". Донеччани лише один раз перемогли – 2:1 у Харкові 6 грудня 2017 року. Ці два голи стали єдиними, які "гірники" забили у ворота суперників. Решта три матчі закінчилися перемогами "МанСіті", а різниця голів складає 2:12.

Пропонуємо читачам Спорт24 дати взяти участь в опитуванні, та відповісти, як закінчиться матч "Шахтаря" проти "Манчестер Сіті".