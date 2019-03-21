Як збірна України грала з Португалією: перемога вдома та поразка на виїзді (відео)

Збірна України вже не вперше зустрічатиметься з Португальцями. Ці команди вже грали між собою офіційні матчі. Тоді це був відбір на Чемпіонат світу 1998 року у Франції.

Першим матч між цими командами відбувся у Києві. 5 жовтня 1996 року на НСК "Олімпійський" зібралися 51385 глядачів. А українці здобули перемогу незадовго до кінця матчу. Хоча ще на 4-ій хвилині зустрічі Попов вивів українців вперед. Пропустили ж господарі на 83-ій хвилині після удару Жоао Пінту. Та Максимов на 88-ій хвилині таки приніс перемогу збірній Україні.

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Натомість вже у Португалії перемогу здобули господарі "Ештадіо Даш Анташ" у Порту. Тоді у матчі все вирішив єдиний гол Фернандо Коуту на 58-ій хвилині.

Однак тоді з групи португальці не вийшли. Вони зайняли третє місце. Переможцем групи, яка отримала пряму путівку на Мундіаль, стала збірна Німеччини. Українці ж посіли друге місце і в плей-офф поступилися збірній Хорватії. "Картаті" у підсумку стали бронзовими призерами Чемпіонату світу 1998 року.

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Вже у п’ятницю, 22 березня, збірна України знову зіграє проти збірної Португалії. Тільки цього разу матч відбудеться у Лісабоні, і це буде кваліфікація Євро-2020. Португальці у цій грі виступлять як чинні чемпіони Європи. Матч у Києві між цими збірними – 14 жовтня.