Як збірна України грала зі збірними Іспанії, Німеччини та Швейцарії – суперниками у Лізі націй

Збірна України отримала суперників у Лізі націй. Нашій команді випало грати проти Іспанії, Німеччини та Швейцарії.

До слова: Календар матчів збірної України в Лізі націй: коли зіграємо з Іспанією, Німеччиною та Швейцарією

Збірна України у своїй історії грала з усіма цими збірними. Але жодного разу не перемагала. Хоча позитивний результат вдалося здобути.

Німеччина. 0-3-3, 5:12

Найчастіше з цієї трійки нашій команді довелося грати саме проти збірної Німеччини – шість разів. Тричі українці зіграли внічию, ще тричі програли.

Вперше ми з німцями перетнулися у 1997 році, потрапивши до однієї групи відбору на Чемпіонату світу 1998 року. В першому матчі в Бремені ми поступилися 2:0, а в Києві була зафіксована безгольова нічия. В цій групі ми зайняли друге місце (після Німеччини, обійшовши Португалію), але на Мундіаль до Франції поїхала Хорватія, яка обіграла нас у матчах плей-офф.

У 2001 році вже збірна Німеччини стала нам на шляху проходу на Чемпіонат світу 2002 року. Перший матч у Києві ми зіграли внічию 1:1 (відзначився Геннадій Зубов), а в Дортмунді були биті 4:1. Єдиний гол за нашу команду тоді вже на 90+1 хвилині забив Андрій Шевченко.

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Єдиний не офіційний матч проти збірної Німеччини виявився доволі помпезним. Саме цю збірну запросили на матч-відкриття НСК "Олімпійський" у Києві 11 листопада 2011 року. І матч справді вдався. Після першого тайму українці створили справжню сенсацію. перемагаючи 3:1. Голами відзначилися і два лідери збірної Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка. Ще один гол забив Сергій Назаренко. Та по перерві збірна Німеччини забила двічі, і матч закінчився внічию 3:3.

Дивіться відеоогляд матчу Україна – Німеччина

Шостий матч ми зіграли на Чемпіонаті Європи 2016 року. Саме з німцями ми розпочинали матчі групового етапу. Дива не сталося – поразка 2:0.

Іспанія. 0-1-4, 3:10

Проти іспанців ми провели п'ять матчів, всі – офіційні. Вперше ж ними вдалося зіграли аж у відборі на Чемпіонат Європи 2004 року. І вже в першому матчі в Києві 29 березня 2003 року були близькі до того, щоб створити сенсацію. Андрій Воронін забив на 11-й хвилині. І до 83-ї хвилини ми були попереду. Аж поки не забив Рауль, а за чотири хвилини й Ечеберрія. Та нам вдалося врятувати нічию – на 90+2 хвилині Олександр Горшков завдав потужного удару, який став результативним.

Дивіться відеоогляд матчу Україна – Іспанія

У Ельче у вересні цього ж року ми поступилися 2:1 – на дубль Рауля відповіли єдиним голом Шевченка. З групи ми тоді не вийшли.

Наступна зустріч – вже на дебютному для нас Чемпіонаті світу 2006 року. Дебют не вдався – розгром 4:0, а Владислав Ващук отримав червону картку на початку другого тайму.

Іспанці попалися нам і у відборі на Євро-2016. І ми їм двічі поступилися по 1:0.

Швейцарія. 0-2-0, 2:2

Єдина збірна, який ми не програли. Але й тут виграти не вдалося. Але лише в основний час. В серії пенальті ми таки їх пройшли. Сталося це в 1/8 фіналу ЧС-2006 в Німеччині. Основний час закінчився внічию 0:0. Додатковий час теж був без голів. Тож настала черга пробивати післяматчеві пенальті. Першим пішов бити Андрій Шевченко… і не забив. Але тоді героєм матчу для українців став голкіпер Олександр Шовковський. Він встановив унікальне досягнення чемпіонатів світу – не пропустив жодного післяматчевого пенальті. свої удари не реалізували Марко Штреллер, Транквіліо Барнетта та Рікардо Кабаньяс. Натомість Артем Мілевський, Сергій Ребров та Олег Гусєв били влучно. Тоді всім запам'ятався удар Мілевського – удар у стилі Паненки, коли гравець пробивати легко по центру парашутом, в той час як воротар кидається в один з кутів. Завдяки цьому збірна України пройшла у чвертьфінал Чемпіонату світу.

Дивіться серію пенальті матчу Україна – Швейцарія

Матч 17 листопада 2010 року в Лансі мав товариський характер. І закінчився внічию 2:2. За нашу команду забивали Ярмоленко та Коноплянка.

От і виходить, що українці не обігрували жодного з теперішніх суперників в групі Ліги націй – 6 нічиїх та 7 поразок, різниця голів 10:24. Настав час переписувати історію?