Як збірна України стартувала у відборах на Євро: від прикрих поразок до перемоги над Росією

У п'ятницю, 22 березня, збірна України розпочне шосту для себе кваліфікацію на чемпіонат Європи. Українцям випало грати проти чинних чемпіонів Євро. Так ще й матч відбудеться на виїзді. пропонуємо вам пригадати, як збірна України стартувала у минулих кваліфікаціях.

Цікаво, що з відборами на Євро у збірної України якось не склалося. Але при цьому ми двічі грали у фінальних турнірах чемпіонату Європи й лише одного разу – на чемпіонаті світу. Такий парадокс пояснюється домашнім Євро-2012, куди ми потрапили без відбору, і дуже лояльним регламентом кваліфікації Євро-2016. Нагадаємо, що до плей-офф Україна пройшла з третього місця у групі.

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Можливо, щось не так пішло із самого початку. У першому ж офіційному матчі у вересні 1994 року збірна України в Києві поступилася Литві (0:2), після чого було звільнено керманича Олега Базилевича. Відбір на Євро-1996 був першим із двох циклів у нашій історії взагалі, коли командою керували три тренери. І єдиним, в якому ми програли більше матчів, ніж виграли (та й різниця м’ячів була негативною).

Отже, за всю історію виступів у відбірних циклах Євро найкращим був той, поєдинки якого відбулися у 1998-1999 роках під керівництвом Йожефа Сабо: принципові зустрічі з Росією (3:2 в Києві, 1:1 в Москві), дві нульові нічиї з чемпіонами світу із Франції, по п’ять перемог та нічиїх у 10-ти матчах групового турніру. Першої поразки в тому циклі Україна зазнала вже в плей-офф у гостях у Словенії (1:2) і вдома не зуміла відігратися (1:1). Євро-2000 довелося дивитися по телевізору.

Пропонуємо пригадати матч Україна – Росія 3:2. Надпринципова перемога

Збірна України у відбірних турнірах чемпіонатів Європи

Турнір Тренери І В Н П М О Результат Євро-1996 Базилевич, Сабо, Коньков 10 4 1 5 11:15 13 4-е місце у групі Євро-2000 Сабо 12 5 6 1 16:7 21 поразка у плей-офф Євро-2004 Буряк 8 2 4 2 11:10 10 3-є місце у групі Євро-2008 Блохін 12 5 2 5 18:16 17 4-е місце у групі Євро-2012 Блохін (на Євро) господарі Євро вихід на Євро без відбору Євро-2016 Фоменко 12 7 2 3 17:5 23 вихід на Євро через плей-офф

І порівняйте євровідбори з відборами на чемпіонати світу. Із шести циклів – один прямий вихід на ЧС-2006 (а там був чвертьфінал блискучої команди Олега Блохіна) та чотири участі у плей-офф. У чотирьох циклах (2002, 2006, 2010, 2014) у груповому турнірі Україна програвала лише по одному матчу, а у трьох із них друга поразка – у плей-офф – ставала вирішальною.

Дивіться відео як збірна України грала з Португалією: перемога вдома та поразка на виїзді

Лише остання спроба України потрапити на чемпіонат світу була не дуже переконливою за результатом. Хоча за грою це була дуже симпатична та не схожа на своїх попередників команда, яка показала свою силу трохи пізніше – вигравши групу Ліги націй УЄФА й отримавши додатковий шанс на вихід на Євро-2020.

Збірна України у відбірних турнірах чемпіонатів світу