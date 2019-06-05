Як збірній України з футболу влаштували теплу зустріч у Львові: фото

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Збірна України з футболу прибула у Львів
Збірна України з футболу прибула у Львів / УАФ

У середу, 5 червня, близько 18:00 літак із національною футбольною командою України на борту приземлився в аеропорту імені Данила Галицького у Львові.

До столиці Галичини прибули всі 26 гравців, які завершували харківський етап підготовки.

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В аеропорту "синьо-жовтих" чекав теплий прийом уболівальників, при цьому збірники не пройшли в стороні, приділивши увагу своїм фанам, поділившись автографами і зробивши селфі з бажаючими.


Збірна України з футболу прибула у Львів // Фото: УАФ

В четвер, 6 червня, "синьо-жовтих" чекають передматчеві заходи: прес-конференція головного тренера і гравця збірної, а також офіційне тренування на "Арені Львів".

Спорт 24 писав, що збірна Сербії зазнала вагомої кадрової втрати на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти команди України.

Матч відбіркового турніру Євро 2020 Україна – Сербія пройде в п'ятницю, 7 червня, на "Арені Львів". Початок – о 21:45.

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Теги: Збірна України з футболу Новини Спорту Новини Львова Євро-2020 Спорт Футбол
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