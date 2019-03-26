Як збірну України з біатлону зустрічали в аеропорту після закінчення сезону: фото та відео

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Збірна України з біатлону
Збірна України з біатлону / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 26 березня, чоловіча та жіноча збірні України з біатлону повернулися до Києва після завершення останнього етапу Кубка світу.

В аеропорту "Бориспіль" команду зустрічали безліч фанатів з квітами та плакатами.

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Останній етап Кубка світу 2018/2019 в Холменколлені завершився 24 березня. Тепер біатлоністи будуть знаходиться у відпустці.

Серед українців у загальному заліку Кубка світу Дмитро Підручний посів 18 місце, набравши 425 очок. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка зайняла 35 позицію.

Тренер чоловічої команди Юрай Санітра залишився дуже задоволений сезоном. Тренер жіночої збірної Андрій Прокунін поки не впевнений у своєму майбутньому.

Раніше Спорт 24 писав, що Дмитро Підручний виграв золото чемпіонату світу. Українському біатлоністу не було рівних у гонці переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді.

Дивіться відео, як в Україні зустрічали національну команду з біатлону

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Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону Дмитро Підручний Анастасія Меркушина
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