Як збірну України зустріли на церемонії відкриття Європейських ігор-2019: яскраве відео

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Церемонія відкриття других Європейських ігор-2019
Церемонія відкриття других Європейських ігор-2019 / AFP

У столиці Білорусі Мінську в п'ятницю, 21 червня, відбулася церемонія відкриття других Європейських ігор-2019.

Захід пройшов на столичному стадіоні "Динамо" і зібрав тисячі глядачів. Крім традиційного шоу, під час якого були показані білоруські національні особливості, пройшов і парад країн-учасниць змагань.

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Збірна України з'явилася однією із останніх. Трибуни бурхливо відреагували на появу "синьо-жовтих" спортсменів, влаштувавши їм стоячі овації.

Церемонія відкриття других Європейських ігор-2019: дивітсья відео

Прапороносцем збірної України став стрілок Микола Мільчев. Він є олімпійським чемпіоном Ігор в Сіднеї-2000, володарем унікального олімпійського рекорду (завоював звання олімпійського чемпіона зі стендової стрільби на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї, набравши 150 очок із 150 можливих).


Збірна України на церемонії відкриття других Європейських ігор-2019

В даних змаганнях візьмуть участь близько 4000 спортсменів з 50 країн (в тому числі і з України), які поборються за 200 комплектів медалей в 15 різних дисциплінах.

Європейські ігри триватимуть до 30 червня, а Україну на змаганнях представлятимуть 198 спортсменів, які виступлять у всіх видах спорту.

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Теги: Європейські ігри 2019 Новини Спорту Спорт
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