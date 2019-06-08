Як Зінченко пристрастно поцілував відому журналістку після перемоги над Сербією: відео

На "Арені Львів" завершився поєдинок 3 туру кваліфікації Євро-2020 між збірною України та Сербією (5:0).

Українські футболісти не стримували своїх емоцій після матчу. Олександр Зінченко навіть поцілував журналістку телеканалу "Футбол" Владу Седан.

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Колеги журналістки і всі глядачі, що залишилися дивитися канал після закінчення матчу пропустити це не могли.

Однак, ЗМІ вже запідозрили, що Зінченко і Седан зустрічаються і цей поцілунок не випадковий. Насправді Олександр вже давно знайомий із Владою.

Ще в минулому році він виклав сторіз в Instagram з Туреччини, де перебував у відпустці разом з колишніми партнерами по "Шахтарю" – Миколою Матвієнко, В'ячеславом Таньковським, Андрієм Борячуком і Олександром Зубковим. Ось тільки тоді хавбек "Ман Сіті" був єдиним з компанії, хто приїхали на відпочинок без другої половинки – на той момент журналістка зустрічалася з форвардом Андрієм Борячуком.

Справжнє прізвище Влади Седан – Щеглова. І дівчина стала знаменитістю після Євро-2016, коли її образ української вболівальниці підірвав інтернет.

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Після матчу збірної України з Польщею на Євро-2016 виявилося, що фотографам на матчі була не такою цікавою гра, як українська вболівальниця на трибунах. Фотографії дівчини буквально підірвали соціальні мережі не тільки українських, а й іноземних фанів.

Які фотографії постить в Instagram Влада Седан

В середині травня Влада виклала фото, де знаходиться з тренером "Ман Сіті" Пепом Гвардіолою. Як відомо, саме за "містян" виступає Зінченко. І вірогідніше за все, дівчина не просто так виклала це фото. А ось з самим Зінченком спільних фото в соціальні мережі дівчина не викладала. І дуже ймовірно, що це тільки поки.

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