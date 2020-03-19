Як зірки футболу приєдналися до челенджу "Залишайся вдома", набиваючи туалетний папір: відео

Поки світом шириться коронавірус, людство намагається боротися з ним усіма можливими способами. Один з них – карантин, під час якого треба залишитися вдома.

Саме з таким закликом до вболівальників звертаються світові зірки спорту. Відтак в мережі було запущено челендж "Залишайся вдома" (#stayathomechallenge), де спортсмени набивають туалетний папір. Тенісисти, наприклад, роблять це на ракетці.

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Футболісти ж у більш звичний для них спосіб – на нозі. Одним з перших це розпочав захисник мадридського "Реалу" Серхіо Рамос. Правда в нього іспанська назва челенджу – #QuédateEnCasa.

А дальше вже свою майстерність почали демонструвати й інші футболісти. Його одноклубник Марсело.

Підтримав челендж нападник "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.

А також півзахисник "червоних дияволів" Бруну Фернандеш.

Bruno Fernandes takes on the #StayAtHome challenge ?



(via brunofernandes.10/Instagram) pic.twitter.com/nQFwrGXQoz — ESPN UK (@ESPNUK) March 16, 2020

Варто відзначити, що два легендарних гравці МЮ віддали свої готелі в Манчестері під потреби медиків, які борються з коронавірусом.

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Техніку з туалетним папером показав і колишній гравець "МанЮнайтед" Луїш Нані. Він зараз виступає в США за "Орландо".

До челенджу долучилися і непримиримі суперники МЮ з "Ліверпуля" – Стівен Джеррард (він зараз тренує шотландський "Рейнджерс").

А також Джиммі Каррагер. Однак в останнього не все вдалося з першого разу, через що його спроба більше викликала сміх. При цьому челендж в нього отримав назву #toiletrollchallenge.

Натомість колишній півзахисник збірної Бразилії Феліпе Мело вирішив по-особливому показати свою майстерність в роботі з туалетним папером.

Багато футболістів, які взяли участь в цьому челенджі, виклали відео в себе в Stories в Instagram.

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