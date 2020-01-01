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Як зіркові українські футболісти зустріли Новий рік: яскраві фото

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Новорічне привітання від українських футболістів / Фото з відкритих джерел

У новому році не менш традиційними, ніж поздоровлення президента країни, стали вітання від футбольних зірок, які також готувалися до зустрічі нового десятиліття.

Пропонуємо вашій увазі добірку новорічних фотографій від зіркових українських футболістів.

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Олександр Зінченко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020

Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Андрій Ярмоленко

Владислав Супряга

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым Годом

Публикация от Vlad Supriaha (@v_supriaha)

Роман Безус

Денис Бойко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year 2020!?️ #nopasaran

Публикация от Boyko Denys (@king_kong_71)

Артем Мілевський

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vstretili 2020 @milevskaiak ️ponimau ee Prosto po glazam

Публикация от timi1010 (@timi1010)

Віктор Циганков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy New Year 2020

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Валерій Лучкевич

Микола Матвієнко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year ?️

Публикация от Nikolay Matviyenko (@koliamatvienko)

Денис Попов

Артем Кравець

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year

Публикация от Artem Kravets (@kravets89)

Жуніор Мораес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz 2020! ️

Публикация от Junior Moraes (@jrmoraes10)

Тарас Степаненко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым Годом всего самого доброго в наши семьи️

Публикация от Taras Stepanenko (@tarasstepanenko)

Андрій Лунін

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

З Новим роком 2020 Feliz Año Nuevo 2020

Публикация от Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Євген Коноплянка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ Happy New Year

Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Адерінсола Есеола

Руслан Маліновський

Сергій Рибалка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy new year 2020

Публикация от Сергей Рыбалка (@rybalkas)

Владислав Калітвінцев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Новым годом!!!2020?

Публикация от Kalitvintsev (@vladyslav_kalitvintsev)

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Олександр Зінченко Віктор Циганков Андрій Лунін Євген Коноплянка Руслан Маліновський Жуніор Мораес Новини Спорту
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