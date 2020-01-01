Як зіркові українські футболісти зустріли Новий рік: яскраві фото
У новому році не менш традиційними, ніж поздоровлення президента країни, стали вітання від футбольних зірок, які також готувалися до зустрічі нового десятиліття.
Пропонуємо вашій увазі добірку новорічних фотографій від зіркових українських футболістів.
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Олександр Зінченко
Андрій Ярмоленко
Владислав Супряга
Роман Безус
Денис Бойко
Артем Мілевський
Віктор Циганков
Валерій Лучкевич
Микола Матвієнко
Денис Попов
Артем Кравець
Жуніор Мораес
Тарас Степаненко
Андрій Лунін
Євген Коноплянка
Адерінсола Есеола
Руслан Маліновський
Сергій Рибалка
Владислав Калітвінцев
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