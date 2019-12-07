Як зірковий Мессі дебютував у Лізі чемпіонів у Донецьку 15 років тому – ексклюзивні кадри

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Дебют Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів / Getty Images

Рівно 15 років тому форвард "Барселони" Ліонель Мессі дебютував за першу команду каталонців в Лізі Чемпіонів в матчі з донецьким "Шахтарем" (0:2).

Аргентинець з'явився з перших хвилин в матчі проти "Шахтар" на РСК "Олімпійський". "Гірники" перемогли (2:0) завдяки дублю Джуліуса Агахови, а Мессі провів на полі весь матч.

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Дебют Ліонеля Мессі у Лізі чемпіонів: дивіться відео 

Всього Мессі протистояв "гірникам" 5 разів, забивши в їх ворота 3 голи і віддавши одну результативну передачу.

Мессі провів за "блаугранас" 140 матчів в найпрестижнішому європейському турнірі, записавши на свій рахунок 114 голів і 34 асисти.

Також додам, що у складі "Барселони" Мессі вигравав Лігу Чемпіонів 4 рази.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Ліонель Мессі Шахтар ФК Барселона
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