Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на гравців українського чемпіонату. Серед них і футболісти збірної України U-20, які стали чемпіонами світу.

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Перед тим Transfermarkt оновив ціни на гравців чемпіонату Іспанії. Саме там виступає воротар Андрій Лунін. Він і став найдорожчим гравцем юнацької збірної України. Його ціна – 7,5 мільйона євро. Взимку 2019 року він коштував 5 мільйонів євро. Найвища його ціна – 8,5 мільйона євро після переходу в мадридський "Реал" влітку 2018 року.



Лунін став найкращим воротарем турніру

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Другий у списку – форвард київського "Динамо" Владислав Супряга. При цьому ціна на нього впала. Тепер він коштує 3 мільйони євро. А до цього взимку 2019 року – 4,5 мільйони євро.



Супряга забив лише два голи на турнірі, але обидва – у фіналі

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Ще один форвард – Данило Сікан – тепер коштує 1 мільйон євро. В березні 2019 року він оцінювався лише у 200 тисяч євро. Тож кожен гол на Чемпіонаті світу (а таких було чотири) піднімав його ціну на 200 тисяч євро.



Сікан відзначився чотири рази і отримав срібну бутсу

Зросла ціна і на Георгія Цітаішвілі. Якщо весною 2019 року він коштував 800 тисяч євро, то вже у статусі чемпіона світу його ціна сягла 1 мільйон євро.



Цітаішвілі забив лише один раз – останній гол у фіналі

Натомість тепер 800 тисяч євро коштує захисник Денис Попов. І зріс з тих же 50 тисяч євро. Він зіграв у шести матчах, і пропустив фінал лише через дискваліфікацію. За ці шість матчів він забив три голи.



Захисник Попов забив три голи на турнірі. І всі три – головою

Неймовірний ривок зробив капітан команди Валерій Бондар. Ще рік тому він коштував лише 50 тисяч євро. Тепер за нього доведеться викласти як мінімум 700 тисяч євро.



Бондар є капітаном команди

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Сьомий у списку найдорожчих гравців – один з героїв збірної України Сергій Булеца. Він тепер коштує 600 тисяч євро, хоча перед тим оцінювався в ті ж 50 тисяч євро.



Три голи та два результативні паси в активі Булеци

Ті ж 600 тисяч євро коштує і 18-літній півзахисник Олексій Кащук. Він зіграв у всіх семи матчах Чемпіонату світу (в деяких виходив на заміну). І теж перед тим коштував лише 50 тисяч євро.



Кащук зіграв у всіх семи матчах Чемпіонату

Правий захисник Юхим Конопля, який відіграв шість матчів та віддав чотири результативні паси (один з них – у фіналі) теж коштує 600 тисяч євро. Зріс з 50 тисяч євро з минулого року.



Конопля віддав пас у півфіналі у матчі проти Італії, завдяки якому Україна перемогла

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Півзахисник Микола Мусолітін теж коштує 600 тисяч євро. Однак його вартість була такою і до чемпіонату світу. Причина в такій ціні – гравець виступав за одеський "Чорноморець".

Кирило Дришлюк не зіграв у перших двох матчах на Чемпіонаті світу. Але вже з третьої гри став основним півзахисником чемпіонської команди. Тож тепер він замість 200 тисяч євро коштує 500 тисяч євро.



Дришлюк був основним півзахисником у всіх матчах плей-офф

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Віктор Корнієнко відіграв в усіх семи матчах. І тепер коштує 400 тисяч євро.



Корнієнко грав на позиції лівого латераля

Воротар Владислав Кучерук зіграв лише один матч на Чемпіонаті – чвертьфінал проти Колумбії. Та тепер за нього доведеться викласти 400 тисяч євро. Перед тим ціна була 50 тисяч євро.

Зросла ціна і на Ігоря Снурніцина. Лише один тайм на турнірі, і ціна з 300 тисяч євро піднялася до 400 тисяч євро. Варто додати, що така велика ціна до цього на захисника через виступи в УПЛ за "Олімпік".



Снурніцин вийшов на поле лише в одному матчі – проти Нігерії

Захисник Данило Безкоровайний відіграв усі сім матчів на турнірі. Однак він виступає за словацький клуб "Земліне". Зважаючи, що Transfermarkt ще не оновив ціни на тамтешніх гравців, то його ціна – лише 175 тисяч євро.



Безкоровайний – один з трьох гравців збірної, які не виступають в Україні

20-річний захисник Олександр Сафронов зіграв у фіналі (загалом чотири матчі на Чемпіонаті світу). Але коштує 75 тисяч євро. Хоча ще рік тому коштував 100 тисяч. Та після переходу в оренду в оренду в "Зірку", ціна на нього впала.

Transfermarkt не оновив усіх цін на українських гравців, тож вони мають майже мінімальну ціну в 50 тисяч євро. Півзахисник Максим Чех теж зіграв у всіх семи матчах (виходив на заміни та у старті), але ціна на нього не оновлена – 50 тисяч євро. Та ж ситуація з Олексієм Хахльовим. Нападник Денис Устименко зіграв у трьох матчах (лише один у стартовому складі) – і теж 50 тисяч євро. Для прикладу, захисник Олег Веремієнко та воротар Дмитро Різник не зіграли жодної хвилини на турнірі. І їх ціна теж 50 тисяч євро.