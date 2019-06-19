Як змінили регламент в УПЛ, щоб залишити "Олімпік"

У середу, 19 червня, відбулося засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу. Саме на ньому розглянули питання, яке дозволило донецькому "Олімпіку залишитися в УПЛ.

Виконавчий комітет вніс зміни до ст. 18 Регламенту з атестації футбольних клубів УПЛ. Тепер клуб може отримати атестат на участь на наступний сезон, навіть якщо він не має можливості виконати "передбачених вимог через наявність відповідних рішень органів здійснення футбольного правосуддя". Мова йде про те, що якщо юнацькі та молодіжні команди клубу дискваліфіковані, то він все одно може отримати атестат на наступний сезон. Перед цим, згідно з регламентом, для участі в УПЛ у клубу повинні бути молодіжна і юніорська команди (U-21 та U-19). Але клубні команди Олімпіка U-21 та U-19 дискваліфіковані за договірні матчі. Відтак їх не можуть допустити до наступного сезону УПЛ, згідно з регламентом.

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Але без молодших команд такий клуб не обійдеться. Як йдеться у рішенні Виконавчого комітету, "клуб здійснюватиме фінансування дитячо-юнацького футболу у межах отриманих клубом від УЄФА бонусів і платежів для розвитку дитячо-юнацького футболу у відповідному сезоні на умовах, визначених адміністрацією УАФ". Тож виходить, що "Олімпік" буде змушений таки фінансувати одну з юнацьких команд.

Варто додати, що розглядав це питання Виконком УАФ на колективне звернення всіх клубів УПЛ.