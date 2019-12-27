Як змінилися ціни на українських футболістів у 2019 році: топ-10 злетів та падінь

2019 рік добігає закінчення. Видання Transfermarkt вирішило підбити підсумки, опублікувавши рейтинги цін на футболістів, та як вони змінилися за рік. Не обійшлося і без українських гравців.

Хто з українців зріс в ціні найбільше у 2019 році

Вдала гра за "Манчестер Сіті", з яким Олександру Зінченку вдалося стати чемпіоном Англії та виступи за збірну України вдвічі підняли ціну на гравця. Тепер півзахисник коштує 30 мільйонів євро на противагу 15 мільйонам євро на початку року.

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На другому місці – півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Він теж двічі подорожчав за рік. От тільки додав в ціні 10 мільйонів євро і коштує 20 мільйонів євро.

Замикає першу трійку нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук. На нього ціна зросла на 8,5 мільйона євро, і тепер нападник коштує 12 мільйонів євро. Хоча навряд чи бельгійський клуб захоче його відпустити за таку ціну.



Роман Яремчук (фото: УАФ)

На четвертому місці Руслан Маліновський. Влітку гравець перейшов до італійської "Аталанти" та додав до своєї ціни 5 мільйонів євро. Тепер його цінник – 14 мільйонів євро.

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5 мільйонів євро до своєї ціни додав і Віталій Миколенко. Однак півзахисник здорожчав у шість разів. Якщо на початку року його оцінювали в один мільйон євро, то на кінець 2019 року – вже 6 мільйонів євро.



Віталій Миколенко (фото: ФК "Динамо")

Ярослав Ракіцький після переходу в російський "Зеніт" здорожчав на 2,5 мільйона євро. Тепер він коштує 10 мільйонів євро.

Додав в ціні і Жуніор Мораес. Українське громадянство та матчі за збірну України збільшили його вартість на 2 мільйони євро – до 5 мільйонів євро.

Серйозно здорожчав і Сергій Болбат – +1,8 мільйона євро. Тепер його оцінено в 3 мільйони євро.

Едуард Соболь зріс на 1,7 мільйона євро після переходу в чемпіонат Бельгії. Захисника оцінюють в 2,5 мільйона євро.

Одразу троє гравців додали в ціні по 1,5 мільйона євро – Віктор Коваленко (6 мільйонів євро), Сергій Кривцов (4 мільйони євро) та Василь Кравець (2 мільйони євро).

Хто з українців найбільше втратив в ціні у 2019 році

Тут рейтинг відкриває півзахисник Андрій Ярмоленко. Він починав 2019 рік з цінником у 20 мільйонів євро, але вже до кінця року ціна на нього впала на 5 мільйонів євро, і тепер становить лише 15 мільйонів євро. Причина – травми та не надто вдала гра за "Вест Хем".

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3,5 мільйона євро в ціні втратив і Євген Коноплянка. Тож замість 10 мільйонів євро, він тепер коштує лише 6,5 мільйона євро. Тут серед причин можна виділити його повернення в Україну, і те, що навіть в "Шахтарі" він не зумів стати основним.



Євген Коноплянка (фото: ФК "Шахтар")

Топ-3 замикає Андрій Лунін. Воротар після переходу в "Реал" так і не знайшов собі місце основного голкіпера в будь-якому з клубів. Попри те, що став чемпіоном світу в складі збірної України U-20. А за "Вальядолід", де він перебуває в оренді зараз, зіграв лише один матч. і то в кубку наприкінці року. За збірну він грав частіше – двічі. Тож Лунін втратив 2 мільйони євро від ціни й тепер оцінений в 3 мільйони євро.

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На четвертому місці ще один чемпіон світу серед 20-літніх Владислав Супряга. На початку 2019 року молодий форвард коштував 4,5 мільйона євро. До кінця року ціна впала на третину і тепер складає лише 3 мільйони євро.

Першу п’ятірку замикає Микола Морозюк. Захисник, який грає за турецький "Різеспор", втратив 1,2 мільйона євро в ціні. Тепер він коштує лише 1,3 мільйона євро.

Щодо решти гравців, то топ-10 замикають Денис Гармаш (втратив в ціні 1 мільйон євро, коштує 3,5 мільйони євро), Іван Ордець (-1 мільйон євро, ціна: 1,5 мільйона євро), Євген Макаренко (-1 мільйон євро, ціна: 1 мільйон євро), Євген Хачеріді (-750 тисяч євро, ціна 1,75 мільйона євро) та Дмитро Чигринський (-500 тисяч євро, ціна 750 тисяч євро).