Як звучить потужний удар Ф'юрі, після якого Уайлдер побував у нокдауні: відео

Новоспечений чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі двічі відправляв ексчемпіона Деонтея Уайлдера в нокдаун під час їх поєдинку 22 лютого. Двічі Уайлдеру вдавалося підвестися та продовжити бій.

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала відео одного з нокдаунів. Вболівальники можуть почути "глухий" звук від потужного удару, після якого Деонтей опинився на канвасі.

Як це було: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC

Відео нокдауну Уайлдера

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