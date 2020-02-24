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Як звучить потужний удар Ф'юрі, після якого Уайлдер побував у нокдауні: відео

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Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі / twitter.com/trboxing

Новоспечений чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі двічі відправляв ексчемпіона Деонтея Уайлдера в нокдаун під час їх поєдинку 22 лютого. Двічі Уайлдеру вдавалося підвестися та продовжити бій.

Промоутерська компанія Top Rank опублікувала відео одного з нокдаунів. Вболівальники можуть почути "глухий" звук від потужного удару, після якого Деонтей опинився на канвасі.

Як це було: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC

Відео нокдауну Уайлдера

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sound on) Ringside angle of the knockdown that changed everything #WilderFury2

Допис, поширений Top Rank Boxing (@toprank)

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  • Як відомо, поєдинок Ф'юрі – Уайлдер завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив жорстке побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
  • Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.
  • Після зустрічі Деонтей був госпіталізований.
  • Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
  • Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер Новини Спорту Бокс
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