Як звучить потужний удар Ф'юрі, після якого Уайлдер побував у нокдауні: відео
Новоспечений чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі двічі відправляв ексчемпіона Деонтея Уайлдера в нокдаун під час їх поєдинку 22 лютого. Двічі Уайлдеру вдавалося підвестися та продовжити бій.
Промоутерська компанія Top Rank опублікувала відео одного з нокдаунів. Вболівальники можуть почути "глухий" звук від потужного удару, після якого Деонтей опинився на канвасі.
Як це було: Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC
Відео нокдауну Уайлдера
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- Як відомо, поєдинок Ф'юрі – Уайлдер завершився у сьомому раунді. Рефері зупинив жорстке побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
- Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один суддя віддав Деонтею бодай один раунд поєдинку.
- Після зустрічі Деонтей був госпіталізований.
- Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
- Натомість Ф'юрі досі не знає гіркоти поразок. Окрім того, Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.
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